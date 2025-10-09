Cavezzo festeggia “Nati per leggere” con la Pimpa e tante attività per i più piccoli

CAVEZZO - Venerdì 11 ottobre, alle ore 10, la Biblioteca comunale “La Biblio” di Cavezzo ospiterà una mattinata speciale dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni in occasione dell’iniziativa “Nati per Leggere”. Protagoniste dell’appuntamento saranno Chiara Marinoni e Daniela Bertacchini, che guideranno i piccoli partecipanti in un percorso di letture musicali e in un laboratorio creativo dal titolo “Crea la tua Pimpa”, per celebrare insieme i cinquant’anni della celebre cagnolina a pois rossi.

L’evento rientra nelle attività promosse dal progetto “Nati per Leggere”, che da anni coinvolge famiglie, educatori e biblioteche per diffondere il piacere della lettura fin dalla prima infanzia, favorendo momenti di ascolto, relazione e scoperta.

«La biblioteca di Cavezzo – spiega l’assessora alla cultura Eleonora Casari – è sempre più un luogo vivo e aperto, dove si costruiscono relazioni e si coltivano passioni. “Nati per Leggere” rappresenta uno dei progetti più belli e duraturi, perché unisce la crescita culturale dei bambini al tempo di qualità condiviso con gli adulti. Iniziative come questa, che uniscono musica, lettura e creatività, dimostrano come la nostra comunità sappia investire con continuità sull’educazione e sulla cultura delle nuove generazioni».