Cavezzo, individuate le cause del guasto all’illuminazione pubblica in via Secchia: a novembre i lavori

CAVEZZO - Il protrarsi del guasto all’illuminazione pubblica di via Secchia, a Cavezzo, ha destato attenzione tra i cittadini, ma la situazione - fa sapere il Comune tramite una nota stampa - sarebbe ora in fase di risoluzione. Dopo un’attenta analisi, infatti, i tecnici comunali avrebbero individuato la causa del problema: una sovratensione che ha compromesso parte dell’impianto e reso necessarie verifiche approfondite per evitare interventi provvisori o inefficaci.

«Non si è trattato di un ritardo o di mancanza di attenzione – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cavezzo, Federico Malavasi – ma di un guasto tecnico complesso che ha richiesto tempo per essere compreso fino in fondo. È stato fondamentale capire con precisione dove intervenire, per evitare di dover rifare il lavoro più volte o causare danni ulteriori. Ora che la causa è stata individuata, siamo pronti a intervenire in modo definitivo».

Per risolvere il problema sarà necessario sostituire i corpi illuminanti danneggiati. I nuovi punti luce saranno dotati di tecnologia a LED, una scelta che consentirà di migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi, garantendo allo stesso tempo una maggiore qualità dell’illuminazione. I lavori di ripristino partiranno durante il mese di novembre, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità all’impianto prima del protrarsi del periodo invernale.

«Il guasto di via Secchia non è stato semplice da individuare – sottolinea l’assessore Malavasi – ma oggi possiamo dire di averne compreso a fondo la causa e di essere pronti a intervenire. L’obiettivo è risolverlo in modo definitivo, restituendo al più presto un’illuminazione efficiente, moderna e sicura ai residenti».

LEGGI ANCHE: