Cavezzo, operativa la nuova sede della Polizia Locale all’interno del Palazzo comunale

14 Ottobre 2025
CAVEZZO - La Polizia Locale di Cavezzo ha completato il trasferimento all’interno del Palazzo comunale, in piazza Martiri, ed è ora pienamente operativa nella nuova sede. L’ufficio si trova sul lato di via Vittorio Veneto, dove è stata predisposta la segnaletica dedicata con il simbolo della Polizia Locale e le bandiere istituzionali. Tutti i servizi restano attivi con le stesse modalità di prima: numeri di telefono, indirizzi e contatti non subiscono variazioni. Per le persone con disabilità rimane disponibile anche l’ingresso principale del Municipio, dotato di rampe di accesso.

“Con il completamento del trasferimento – sottolinea il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini – si conclude un progetto di riorganizzazione che migliora l’efficienza e la collaborazione tra gli uffici comunali, rafforzando al tempo stesso la presenza della Polizia Locale nel cuore del paese. È un passo avanti verso una pubblica amministrazione più funzionale e vicina ai cittadini".
 
Il comandante Luigi Scannapieco aggiunge: “Siamo pienamente operativi e pronti a garantire, come sempre, un servizio di prossimità. La nuova sede ci consente di lavorare in sinergia con gli altri uffici e di gestire in modo più rapido e coordinato le segnalazioni e gli interventi sul territorio".
La Polizia Locale di Cavezzo è operativa tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 7 alle 13.
Il ricevimento del pubblico è previsto il mercoledì e il sabato mattina dalle 9 alle 12. Restano invariati i contatti: telefono 0535-49806 o 329-3179600, email polizia.municipale@comune.cavezzo.mo.it PEC [email protected].
 
 
 
