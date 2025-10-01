Cavezzo si prepara per una nuova edizione dell’Oktobeerfest
CAVEZZO - Cavezzo si prepara ad accogliere una nuova edizione dell’Oktobeerfest, l’evento che unisce musica, buon cibo e intrattenimento nel cuore del paese. Dal 10 al 12 ottobre, piazza Matteotti sarà animata da food truck, dj set, birrette e beer pong, con un’area dedicata ai bambini e uno spazio gaming, per un appuntamento che saprà coinvolgere tutte le fasce d’età. Il programma musicale prevede tre serate consecutive di grande energia: venerdì 10 ottobre con la “Bussola Remember Night”, sabato 11 ottobre con “Voglio tornare negli anni ’90”, un format ormai conosciuto e amato che sta riempiendo le piazze del territorio, e domenica 12 ottobre con i “Nessuna Pretesa”.
«La scelta di investire su un calendario ricco e variegato sta dando i suoi frutti – commenta il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini – I cittadini stanno mostrando grande soddisfazione per gli eventi proposti e questo ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: Cavezzo sta diventando sempre più un paese vivo, inclusivo e attrattivo».«Oktobeerfest sarà un appuntamento di socialità e divertimento per tutti, con un’attenzione particolare ai giovani e alle famiglie – sottolinea l’assessora Alessia Trevisi –. Abbiamo voluto creare un format moderno, capace di valorizzare il paese e renderlo punto di riferimento anche nei mesi autunnali. L’auspicio è che questa possa diventare una tradizione stabile e sempre più partecipata».
