Cavezzo si prepara per una nuova edizione dell’Oktobeerfest

CAVEZZO - Cavezzo si prepara ad accogliere una nuova edizione dell’Oktobeerfest, l’evento che unisce musica, buon cibo e intrattenimento nel cuore del paese. Dal 10 al 12 ottobre, piazza Matteotti sarà animata da food truck, dj set, birrette e beer pong, con un’area dedicata ai bambini e uno spazio gaming, per un appuntamento che saprà coinvolgere tutte le fasce d’età. Il programma musicale prevede tre serate consecutive di grande energia: venerdì 10 ottobre con la “Bussola Remember Night”, sabato 11 ottobre con “Voglio tornare negli anni ’90”, un format ormai conosciuto e amato che sta riempiendo le piazze del territorio, e domenica 12 ottobre con i “Nessuna Pretesa”.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata all’agenzia Bernardi Eventi, in collaborazione con Reload e con il supporto della Pro Loco di Cavezzo. L’iniziativa nasce da un’idea dell’amministrazione comunale, che ha voluto ridare nuovo lustro alla festa della birra mantenendo i fondi a disposizione per renderla un appuntamento capace di coinvolgere un pubblico vasto e intergenerazionale. Questa edizione rappresenta una vera ripartenza per la festa della birra, su cui l’amministrazione intende puntare per arricchire il calendario degli eventi che stanno caratterizzando il territorio. L’obiettivo è quello di dare a Cavezzo una manifestazione che promuova inclusività e socialità, portando vitalità anche in un mese, come ottobre, in cui tradizionalmente non si svolgono iniziative di questo genere.

«La scelta di investire su un calendario ricco e variegato sta dando i suoi frutti – commenta il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini – I cittadini stanno mostrando grande soddisfazione per gli eventi proposti e questo ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: Cavezzo sta diventando sempre più un paese vivo, inclusivo e attrattivo». «Oktobeerfest sarà un appuntamento di socialità e divertimento per tutti, con un’attenzione particolare ai giovani e alle famiglie – sottolinea l’assessora Alessia Trevisi –. Abbiamo voluto creare un format moderno, capace di valorizzare il paese e renderlo punto di riferimento anche nei mesi autunnali. L’auspicio è che questa possa diventare una tradizione stabile e sempre più partecipata».

L’ingresso all’Oktobeerfest è gratuito.

