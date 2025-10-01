Cavezzo, sabato 4 ottobre modifiche alla viabilità per il passaggio del Giro dell’Emilia
CAVEZZO - La Polizia Locale di Cavezzo informa che sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 9 alle ore 11, sono previste modifiche temporanee alla viabilità per consentire il passaggio della gara ciclistica del Giro dell’Emilia. Alcune strade saranno chiuse o regolate al traffico per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. In particolare, via Cavour sarà chiusa completamente dalle intersezioni con via Santa Liberata e via Papazzoni fino alla rotatoria Giuseppe Tizian. Su via Santa Liberata tutte le intersezioni con via Cavour saranno interdette al traffico. Via Aldo Moro sarà chiusa per tutta la sua lunghezza, comprese rotatorie e intersezioni di accesso.
