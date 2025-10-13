Cavezzo, torna il corso d’arte negli spazi di Villa Giardino
CAVEZZO - A grande richiesta torna giovedì 16 ottobre l’ormaistorico corso d’arte organizzato da Auser negli spazi di Villa Giardino in via Cavour, 24 a Cavezzo. I cinque incontri, che vedono ancora una volta nel ruolo di insegante la professoressa d’arte e volontaria Auser Lucia Tassi, prevedono un corso base di disegno dal vero per poi passare all’acquerello.
“Dopo aver esplorato negli scorsi anni diverse forme d’arte quali ceramica, scultura, rammendo e la tradizionale attività di decoupage e decorazioni in occasione del Natale, quest’anno torniamo alla pittura ad acquerello - spiega Lucia Tassi -. È un corso pensato per fare arte senza la pretesa di essere artisti, l’obiettivo principale rimane quello di stare bene e socializzare anche se non di rado scopriamo talenti che non sapevamo di avere”.
Il corso, organizzato da Auser Cavezzo, inizia giovedì 16 ottobre. Poi gli iscritti saranno divisi in due gruppi. Il primo sarà impegnato nei giorni 21, 28 ottobre, 4, 11 novembre; il secondo nei giorni 23, 30 ottobre, 6, 13 novembre. Sempre dalle ore 15.30 alle 18.00.
