Cavezzo, sabato 18 ottobre “Uniti in Rosa: pedaliamo per la prevenzione insieme”

CAVEZZO - Sabato 18 ottobre, Cavezzo partecipa alle iniziative di "Ottobre Rosa", il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, con l’evento “Uniti in Rosa: pedaliamo per la prevenzione insieme”. La manifestazione fa parte di una grande staffetta che coinvolge diversi comuni del territorio modenese, con partenza simultanea da più punti e arrivo condiviso a Medolla, presso la Barchessa Avis nel parco pubblico di piazza Donatori di Sangue 1. Il ritrovo per i partecipanti di Cavezzo è fissato alle ore 15.00 davanti al Municipio, in via Martiri della Libertà 11. Il gruppo, accompagnato dai ciclisti del gruppo Vai Ferro Bike ASD, dalle Cicliste in Rosa di Cavezzo e dai volontari dell’Avis comunale, pedalerà in direzione di Medolla, dove confluiranno anche i gruppi partiti da San Felice sul Panaro, Camposanto e Medolla stessa, con arrivo previsto alle ore 16.00. La giornata proseguirà con un momento informativo e divulgativo dedicato alla prevenzione e alla diffusione delle buone pratiche di salute, curato dal personale sanitario dell’AUSL di Modena, insieme alle associazioni locali. Al termine, ai partecipanti sarà offerta una merenda sana.

«Uniti in Rosa è un’iniziativa che unisce sport, salute e comunità – sottolinea l’assessore alla sanità e ai servizi sociali del Comune di Cavezzo, Alessia Trevisi –. Pedalare insieme significa fare squadra per una causa importante: ricordare a tutte e a tutti quanto la prevenzione sia fondamentale e accessibile grazie agli screening gratuiti promossi dall’AUSL. È un modo concreto per promuovere la consapevolezza e, allo stesso tempo, vivere un pomeriggio di partecipazione e solidarietà».

L’evento è promosso dall’Azienda USL di Modena con il patrocinio del Comune di Cavezzo e la collaborazione di Avis Comunale di Cavezzo ODV, Vai Ferro Bike ASD e Le Cicliste in Rosa.

