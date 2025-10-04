Controlli dei Carabinieri a Mirandola, identificate 37 persone e verificati 16 veicoli

MIRANDOLA - Nella serata di venerdì 3 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Carpi, con il supporto della Polizia Locale di quel centro, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio a Mirandola, finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto dei comportamenti che generano insicurezza nella popolazione.

Nel corso delle attività, sono state identificate 37 persone, di cui 12 straniere, e controllati 16 veicoli, con 14 verifiche tramite etilometro, tutte con esito negativo. È stata inoltre contestata una violazione al Codice della Strada e controllata una persona sottoposta a obblighi di legge.

Durante i controlli, due cittadini stranieri sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di hashish, con il sequestro complessivo di 1,7 grammi di sostanza stupefacente.

Il servizio – disposto nell’ambito dei piani di vigilanza del Comando Provinciale Carabinieri di Modena – ha interessato in particolare le aree urbane, i parchi pubblici e le zone di maggiore aggregazione, con l’obiettivo di prevenire episodi di disturbo, liti o risse e di mantenere elevato il livello di sicurezza percepita dalla cittadinanza.

L’attività testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella collaborazione sinergica con le altre forze di polizia, a tutela della tranquillità e del rispetto della legalità nelle comunità locali.

