Scomed Bomporto, inizia lo stage femminile di hockey in line
BOMPORTO - È ufficialmente partita la nuova stagione dello Stage Femminile di Hockey in Line.
L'appuntamento, che si terrà nel week-end del 4 e 5 ottobre, si prospetta ancora una volta un momento di grande crescita e condivisione per le atlete provenienti da tutte le parti d'Italia.
L'evento, che si svolgerà a Bomporto, vedrà la partecipazione di numerose atlete, pronte a perfezionare le proprie abilità. Lo stage, che si focalizza sulle tecniche specifiche per portieri e giocatrici di linea, offrirà un'opportunità unica di confronto e miglioramento sotto la guida di esperti dello staff Bomportese.
Un valore aggiunto per questa edizione sarà la presenza di Gianluca Tomasello che allenatore di grande esperienza e già responsabile delle Nazionali e degli allenatori di hockey in line, sarà il principale responsabile delle sessioni di allenamento, portando con la sua esperienza un arricchimento del programma stimolando le atlete a raggiungere il massimo del loro potenziale.
Il successo delle edizioni precedenti dello stage ha consolidato la posizione di Bomporto come uno dei centri più importanti per la crescita dell’hockey in line femminile in Italia.
Leggi anche: Bomporto, successo per il 18° Torneo Pollicino: dominio degli Scomed e riconoscimenti agli azzurri
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: scontro diretto tra Medolla San Felice e Castellarano, derby della Bassa Mirandolese-Cavezzo e Vis San Prospero-Rivara
- Calcio, Seconda e Terza Categoria: derby Novese-Concordia, match casalinghi per Possidiese, Athletic Valli, Solarese, Roveretana e Union Sg Sozzigalli
- Violenza sessuale a San Damaso, il sindaco Mezzetti ringrazia Polizia e Magistratura per l'arresto del 20enne accusato dello stupro
- Formazione e rete di competenze: le Aziende sanitarie ferraresi in prima linea contro la violenza sulle donne
- Grandezze & Meraviglie, domenica 5 ottobre a Modena uno spettacolo musicale per bambini dell'arpista e cantante Teodora Tommasi
- Modena, sorpreso al Novi Sad con 1 kg di marijuana: arrestato
- Scomed Bomporto, inizia lo stage femminile di hockey in line
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre