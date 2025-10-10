Dalla Romagna e dal Libano all’Australia: un’orchestra e un coro in viaggio in un concerto per la pace

ROMA - È stato presentato giovedì 9 ottobre, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il progetto cultu-rale internazionale “ONE WORLD: Concerts for Peace. Dalla Romagna e dal Libano all’Australia: un’orchestra e un coro in viaggio per un sogno condiviso”, promosso dall’Associazione InArte – Projects of Cultural Integration di Forlì in collaborazione con l’Associazione libanese Martire Tenente Colonnello Sobhi Akoury.



Un’iniziativa ambiziosa che, a gennaio 2026, porterà l’InArte Youth Orchestra di Forlì e un coro giovanile libanese – composto da orfani di guerra – in tournée tra Melbourne e Sydney, grazie al sostegno della comunità libanese in Australia e alla Chiesa Maronita guidata da Mons. Antoine Tarabay, promotore di due comitati volontari per il supporto logistico e organizzativo.

Il progetto nasce come percorso di dialogo interculturale attraverso la musica, con il supporto di AIdSM – Associazione Italiana delle Scuole di Musica e Assonanza – Associazione delle Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna, partner fondamentali per dare alla proposta una dimensione nazionale e radicata nel territorio. Non si tratta solo di concerti, ma di un viaggio che unisce giovani, memoria e solidarietà, attraversando oceani, culture e generazioni.

Tra i momenti simbolici del tour, l’omaggio a Ercole Baldini a settant’anni dall’oro olimpico di Melbourne del 1956, con l’esecuzione del brano “Il treno di Forlì” di Secondo Casadei.

Durante la presentazione, hanno preso la parola l’On. Rosaria Tassinari, promotrice della conferenza stampa, l’Assessore Kevin Bravi per il Comune di Forlì, la direttrice di InArte Ilaria Mazzotti, la Presidente dell’Associazione libane-se Martire Tenente Colonnello Sobhi Akoury Lea Akoury, e l’On. Roberto Bagnasco, Presidente della Sezione di amicizia Italia–Mediterraneo Orientale, che ha espresso pieno sostegno all’iniziativa.

«Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che esprime pienamente la missione educativa e sociale delle scuole di musica. One World – Concerts for Peace dimostra come la musica possa superare confini, raccontare storie, costruire futuro. InArte e i suoi giovani musicisti diventano portavoce di un’Emilia-Romagna che sa farsi ponte tra i popoli. È questo il valore più profondo dell’educazione musicale: formare cittadini del mondo, consapevoli, solidali e creativi». Commenta Mirco Besutti, Presidente Assonanza – Associazione delle Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna.

Leggi anche: Finanziamenti per i progetti di educazione musicale, il presidente di Assonanza Besutti: “Accogliamo con entusiasmo questa nuova occasione”