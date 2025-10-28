Derby Reggiana-Modena, striscioni a Mirandola, San Prospero, Cavezzo e San Possidonio
MIRANDOLA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, CAVEZZO - C'è fermento a Modena e a Reggio Emilia per l'atteso derby tra Reggiana e Modena, in programma alle 20.30 di oggi, martedì 28 ottobre, al "Mapei Stadium - Città del Tricolore". I canarini arrivano a questo match da primi in classifica in Serie B, mentre i granata sono reduci dal ko di Monza, ma hanno comunque effettuato un avvio di stagione positivo che li aveva visti in zona playoff fino alla scorsa giornata.
Anche la Bassa modenese è in trepidazione per la gara di questa sera, che vedrà oltre 3.500 tifosi modenesi a Reggio Emilia a sostegno della squadra di mister Sottil: nella gallery seguente, alcuni striscioni degli comparsi a Mirandola, San Prospero, Cavezzo e San Possidonio nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre.
