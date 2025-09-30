Discarica Finale Emilia, “Patto per il Nord Modena” a sostegno dell’Osservatorio “Ora tocca a noi”

FINALE EMILIA - Nota stampa di "Patto per il Nord" sul tema discarica di Finale Emilia:

"Il Patto per il Nord Modena esprime piena solidarietà al Comitato civico “Ora tocca a noi” di Finale Emilia, ancora una volta costretto ad assistere ai rinvii nel processo relativo alla discarica del territorio. Come sempre, la lentezza della giustizia italiana emerge in tutta la sua evidenza: rinvii su rinvii, conflitti di interesse e manovre legali che finiscono per rallentare il percorso giudiziario. Noi crediamo che i giudici dovrebbero rispondere direttamente al popolo: chi lavora bene continua a operare, chi non lo fa, deve andare a casa. Solo così si potrebbe accelerare davvero la giustizia, evitando scenari kafkiani come quelli che vivono oggi i cittadini di Finale Emilia. Inoltre, appare chiaro che alcune manovre – come la nomina dell’avvocato e i cambiamenti nella rappresentanza legale – siano state pensate ad hoc, con la consapevolezza che avrebbero determinato ulteriori rinvii.

Questa strategia non deve passare inosservata: il Patto per il Nord Modena sostiene chi lotta per la giustizia e la trasparenza, e ribadisce la necessità di un sistema più rapido, efficiente e vicino ai cittadini. Qui, nel frattempo, continua a passare il tempo, e la discarica continua a ricevere rifiuti, aumentando l’inquinamento come ormai sottolineato da più parti. Non possiamo escludere che parte di questo rallentamento sia dettato da interessi che non coincidono con quelli dei cittadini: per questo ribadiamo con forza la necessità di fare presto, senza ulteriori ritardi. La nostra voce è al fianco dei cittadini e del comitato: non si può lasciare che il diritto alla giustizia e la tutela dell’ambiente restino bloccati dalla burocrazia o da manovre interessate".