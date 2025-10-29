Discarica Finale Emilia, Pulitanò e Arletti (FdI): “La Regione decida da che parte stare”

Discarica Feronia di Finale Emilia, a porre l’accento sulla vicenda sono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti:

“La risposta ricevuta dall’assessore era però fornita sulla base di misurazioni poco chiare effettuate da Arpae sul livello di inquinamento – spiega il consigliere regionale – La stessa Arpae, a luglio, ha poi pubblicato un verbale da cui si evince che molti dei valori riscontrati da nuovi esami sono risultati essere oltre la soglia consentita per legge”.

“Gli elementi per cominciare a fare qualcosa ci sono tutti: la discarica di Finale Emilia non deve essere ampliata e, anzi, deve rendere conto di quanto accaduto in tutti questi anni”, dichiara il consigliere regionale e vicecapogruppo in Regione per Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò .

“Questo, unito al procedimento penale in corso, non ha, ancora una volta, fatto desistere Hera dall’ampliamento di Feronia che di fatto farà nascere una vera e propria nuova discarica, dove già quella esistente sta facendo danni incommensurabili”, aggiunge la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti.

“Ci ritroviamo quindi, alla luce delle nuove dichiarazioni di Arpae, a interrogare la Giunta regionale per chiedere quale sia la posizione della Regione alla luce del nuovo verbale di Arpae di fine luglio e delle evidenze in esso contenute e, contestualmente, se la Regione Emilia-Romagna intenda farsi parte diligente con l'Amministrazione finalese al fine di richiedere il piano di caratterizzazione. Ci piacerebbe anche conoscere il pensiero del Sindaco e capire se abbia o meno la volontà di fermare questa situazione dannosa per i cittadini emanando un’ordinanza che blocchi i conferimenti, così come richiesto anche da ‘Ora tocca a noi’”, conclude Arletti.