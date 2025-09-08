Il Borgogioioso festeggia 20 anni: è festa a Carpi

Vent’anni fa apriva le porte al pubblico per la prima volta inaugurando il primo centro commerciale di Carpi che da due decenni rappresenta un punto di riferimento per lo shopping e i servizi, con un’offerta capace di accompagnare la vita quotidiana dei cittadini in ogni momento della giornata.

Quest’anno il Centro Commerciale Il Borgogioioso spegne le sue prime 20 candeline e lo fa celebrando non solo un compleanno, ma anche un legame forte con il territorio, i clienti e le famiglie che lo vivono ogni giorno. Domenica 14 settembre dalle 16:00 la SAX LIFE, composta dai maestri di saxofono Simone Valla, Giuliano Nora Zoe Turci e Luca Spaggiari, sarà ospite in galleria per un pomeriggio in jazz con un concerto on the road brioso e vivace. Alle 17:00 alla presenza delle autorità cittadine, taglio della grande torta, opera dei maestri pasticcieri di IPERCOOP, cui seguirà la distribuzione gratuita a tutti i presenti.

In questi vent’anni Il Borgogioioso si è contraddistinto per l’offerta commerciale sempre rinnovata e attenta ai bisogni di tutti, per i tanti eventi che hanno portato mostre, fumetto e trasmissioni cult come Supergulp, per il coinvolgimento delle community locali: associazioni di volontariato sanitario, realtà sportive, giovani band musicali, associazioni femminili. Tante proposte e tanti amici ci hanno accompagnato: Freak Antony, Carla Gozzi, la Strana Coppia di Radio Bruno, Enrico Gualdi e Sandro Damura, Silver, Guido De Maria, Luca Lombroso e poi Lucilla e le tante mascotte amate dai nostri ospiti più graditi: i bambini.

Abbiamo passato pomeriggi con le cover band, con gli amici a quattro zampe, con le mostre allestite dall’oasi La Francesa e con tante iniziative insieme all’associazionismo locale, a favore dello Sport, della Salute e dell’inclusività.

Il Centro Commerciale Il Borgogioioso è inoltre da sempre attento ai temi della sostenibilità ambientale con scelte gestionali attente e lungimiranti: pannelli solari, lampade a risparmio, raccolte differenziate, chiusura alternata delle scale mobili, tante buone pratiche culminate a giugno 2025 con il conseguimento della certificazione BREEAM International.

“Oggi festeggiamo vent’anni con i nostri clienti”, ha dichiarato Raffaele Cantini, direttore del Centro Commerciale Il Borgogioioso, - “Il ventesimo anno è un traguardo importante per la nostra struttura commerciale, un successo che condividiamo con tutti gli operatori e collaboratori a cui vanno doverosi e sentiti ringraziamenti. Sollevare ogni giorno le saracinesche è un lavoro che ci impegna tutti e merita rispetto e considerazione. Per festeggiare abbiamo in programma il completamento del restyling del Centro Commerciale che entro novembre vedrà diverse novità e un ricco calendario di eventi e iniziative per coltivare un futuro di shopping, emozioni e sorrisi in linea con la promessa del nostro nome.”

SAX LIFE QUARTET

Il suono del quartetto di sax è una caratteristica molto personale. Ci sono varie tipologie di sonorità, quella classica modello francese quella americana nello stile più jazzistico che riprende il suono della sezione dei sax di una big band. “Diciamo che abbiamo cercato una terza strada,” dichiara Simone Valla, docente e virtuoso jazzista – “una strada di confine. Quando ho ascoltato per la prima volta il disco di Miles Davis mi ha interessato il tipo di suono e il tipo di impasto che i sassofonisti John Coltrane e Cannonball Aderley riuscivano ad avere insieme. Un soffio o come direbbero gli americani un "blowing" quasi soul, un suono spirituale di una bellezza che va oltre gli schemi classico-jazz.”

I SAX LIFE si esibiscono da oltre dieci anni con diverse formazioni e hanno all’attivo un album “Work in progress” ascoltabile su Spotify.

Il quartetto SAXLIFE che si esibirà al BORGOGIOIOSO è composto da:

SIMONE VALLA/ SAX CONTRALTO

GIULIANO NORA/ SAX TENORE

ZOE TURCI/ SAX SOPRANO

LUCA SPAGGIARI/ SAX BARITONO

Il Centro Commerciale Il Borgogioioso è il punto di riferimento per la città di Carpi e il territorio, grazie ai suoi 30 negozi nella galleria climatizzata, agli ampi e comodi parcheggi, di cui oltre 1250 coperti, 10 postazioni per la ricarica delle auto elettriche, servizio di lavaggio auto, locker per la spesa Coop e alla pluralità di servizi gratuiti: area allattamento e spazi giochi attrezzati per bimbi, Wi-Fi gratis, 50 postazioni di ricarica elettrica cellulari, tablet e PC gratuita presso la rinnovata area ristorazione, defibrillatore automatico, punto assistenza bike, galleria dog friendly e area cani esterna, contenitori per la raccolta di pile usate, medicinali scaduti, olio esausto e il compattatore per bottiglie di plastica. Inoltre due locker (Poste e INPOST) per il ritiro dei pacchi ordinati via internet.