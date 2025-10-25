Domenica 26 ottobre alla Terramara di Montale torna “Archeologi per un giorno”

MODENA - Domenica 26 ottobre il Parco archeologico della Terramara di Montale accoglie famiglie e curiosi di tutte le età con uno degli appuntamenti più amati della stagione: “Archeologi per un giorno”, l’esperienza che permette a bambini e genitori di provare l’emozione autentica dello scavo archeologico nel luogo stesso dove, oltre un secolo fa, venne alla luce la celebre terramara di Montale.

Per un giorno intero, il parco si trasforma in un vero e proprio cantiere di ricerca, dove i partecipanti, guidati dagli esperti, possono vivere in prima persona le fasi del lavoro archeologico: dal rinvenimento dei reperti alla loro osservazione e interpretazione, fino alla ricostruzione delle storie e delle abitudini degli antichi abitanti del villaggio. Ogni gesto – la scoperta di un frammento, l’uso degli strumenti, la pulizia del terreno – diventa occasione per imparare e meravigliarsi, per sentire la storia sotto le dita.

Bambini e bambine, insieme ai loro accompagnatori, seguono un percorso che li porta a capire come gli archeologi leggono il passato a partire dai segni lasciati nel terreno. In un ambiente unico, immerso nella natura e nella memoria del territorio, il laboratorio diventa un viaggio nel tempo capace di avvicinare grandi e piccoli alla più antica storia modenese, riscoperta proprio qui, tra Montale e la via Vandelli.

L’attività si svolge in più turni nel corso della giornata, con inizio alle 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30 e 16.30.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero 335 8136948 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) oppure al 059 532020 negli orari di apertura del Parco, o scrivendo a [email protected].

