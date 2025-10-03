Domenica 5 ottobre alla Terramara di Montale il bronzo prende vita tra fuoco, forme e racconti

MODENA - Un viaggio nel tempo di oltre tremila anni, quando il bronzo rappresentava una vera rivoluzione tecnologica e culturale, attende i visitatori domenica 5 ottobre al Parco archeologico della Terramara di Montale. Nella prima domenica del mese e quindi con l’ingresso gratuito, il parco apre le sue porte a un’esperienza che unisce la scoperta scientifica, il fascino del racconto e la suggestione di gesti antichi che ancora oggi sanno emozionare.

Gli archeologi de Il Tre di Spade – Federico Scacchetti, Luca Pellegrini e Andrea La Torre – tornano a Montale per riportare in vita le conoscenze e le tecniche della “Metallurgia del bronzo”. Con il loro linguaggio diretto e coinvolgente accompagnano il pubblico alla scoperta di un sapere che un tempo richiedeva grande abilità e conoscenza della materia: dall’accensione del fuoco alla fusione, dalla colata nelle forme fino alla lavorazione finale. Passaggi che un tempo trasformavano un minerale grezzo in armi, utensili e oggetti d’ornamento, indispensabili per la vita quotidiana nelle comunità protostoriche della pianura padana.

Le consuete visite guidate conducono i visitatori attraverso l’area archeologica, dove la Terramara – uno dei siti più importanti dell’età del bronzo in Italia settentrionale – rivela le sue strutture e la sua storia, e dentro le due case ricostruite a grandezza naturale, perfette per immergersi nella vita di un villaggio di oltre tremila anni fa.

Per i più giovani, poi, l’appuntamento si arricchisce di un laboratorio creativo che invita a cimentarsi con lo sbalzo su lamina di rame: un’attività manuale che permette a bambini e ragazzi (dai 6 ai 13 anni) di decorare piccole armature e scudi da guerriero, trasformando l’esperienza della visita in un ricordo concreto e personale.

L’ingresso all’iniziativa è gratuito e la prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata vista la straordinaria opportunità. È possibile riservare il proprio posto contattando i numeri 335 8136948 (dal lunedì al venerdì, ore 9-13) e 059 532020 (negli orari di apertura del Parco la domenica stessa), oppure scrivendo a [email protected]

Il Parco archeologico della Terramara si trova in via Vandelli (SS.12 - Nuova Estense) a Montale Rangone, ed è aperto con i seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19, con visite guidate ogni 45 minuti e ultimi ingressi alle 11.45 e 17.30.

Il programma di iniziative alla Terramara prosegue fino al 9 novembre 2025, ogni domenica e nei giorni festivi. Tutte le informazioni aggiornate, insieme al calendario completo, sono disponibili sul sito www.parcomontale.it

