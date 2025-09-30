Due scuole dell’infanzia FISM di Concordia e Medolla nella ricerca nazionale “Scrivere per ascoltare le famiglie e ascoltarsi”
MIRANDOLA, CONCORDIA, MEDOLLA - Ha preso il via lo scorso 23 settembre la ricerca-formazione nazionale promossa da FISM e guidata dalla professoressa Monica Amadini, direttrice del CESPEFI (Centro studi di Pedagogia della Famiglia e dell’infanzia, Università Cattolica del Sacro Cuore). Un percorso che coinvolge 672 partecipanti da 17 regioni italiane e che vede tra i protagonisti anche due scuole dell’infanzia paritarie FISM del distretto di Mirandola: Muratori di Concordia e polo per l’infanzia Laura Benassi di Medolla. Il progetto, dal titolo “Scrivere per ascoltare le famiglie e ascoltarsi”, si propone di rafforzare la relazione tra educatrici, insegnanti e genitori nella consapevolezza che la qualità del rapporto tra adulti influisce direttamente sul benessere dei bambini e delle bambine.
La ricerca invita educatrici e insegnanti a fermarsi e riflettere non solo sull’ascolto delle famiglie, ma anche sul proprio vissuto professionale per valorizzare risorse e successi, senza trascurare le fatiche e le difficoltà che accompagnano ogni esperienza educativa. Non si tratta di una semplice rilevazione, ma un percorso formativo e trasformativo: attraverso la scrittura personale, le partecipanti potranno ripercorrere episodi concreti, riconoscere ostacoli e scoperte, e dare voce alle emozioni legate alla relazione con le famiglie. Questa iniziativa conferma come la scuola dell’infanzia – e la scuola in generale – non sia soltanto luogo di apprendimento, ma anche di dialogo, prevenzione educativa e costruzione di comunità, capace di dare valore alle relazioni. La ricerca-formazione offre quindi un’occasione preziosa per dare voce alle emozioni, alle fatiche e alle speranze di chi quotidianamente cresce insieme ai bambini, nella convinzione che ascoltare significhi prendersi cura. Gli esiti del percorso saranno condivisi durante l’evento nazionale in programma a Milano il 9 maggio 2026.
