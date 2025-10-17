E’ passato un anno dal cantiere di via Roosevelt a Carpi, Carletti e Casolari (FdI): “L’amministrazione dia risposte precise sui tempi”

CARPI - “E’ passato un anno dall’apertura del cantiere che avrebbe dovuto riqualificare via Roosevelt grazie a un presunto modello di ‘rigenerazione urbana’. Ancora oggi però ci sono troppe incertezze sull’esito dei lavori. Come Fratelli d’Italia avevamo già posto l’attenzione sul tema con un’interrogazione fatta la scorsa primavera, ma ci troviamo a dover ancora una volta chiedere conto di quanto stia succedendo”, hanno detto il vicecapogruppo FDI in consiglio comunale Tommaso Casolari e il consigliere Federica Carletti.

“La fine dei lavori era stata scadenzata a fine ottobre e a novembre si sarebbe dovuto procedere con la piantumazione, ma abbiamo più di qualche sospetto sulla possibilità che i tempi vengano rispettati. Dobbiamo chiederci quindi se l’Amministrazione di Carpi non abbia nuovamente preso in giro cittadini e commercianti che si trovano a non poter usufruire della zona: è un fatto che ci siano sempre meno persone a circolare nella via e questo crea forte preoccupazione sotto vari aspetti, a partire dalla sicurezza fino ad arrivare al futuro delle attività commerciali”, ha aggiunto il consigliere comunale e presidente di circolo cittadino FDI Federica Carletti.

“E’ assolutamente inammissibile che non ci sia, ancora oggi, un crono-programma preciso, ben definito e soprattutto chiaro. Tutto questo dopo il nostro impegno messo in pratica con una raccolta firme a nome di Fratelli d’Italia e in appoggio al comitato per sostenere una battaglia giusta che chiede tempi certi. Abbiamo portato il tema su un piano istituzionale facendo anche un consiglio comunale ad hoc su via Roosevelt e ora è tempo che vengano date risposte chiare a tutti i cittadini che si sono visti togliere la possibilità di vivere una strada così importante per troppo tempo”, ha chiuso il vicecapogruppo FDI in consiglio comunale Tommaso Casolari.