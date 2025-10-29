Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
29 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Taglio basso > E’ uscito “Profumo di viole sfiorite”, il nuovo libro di Antonio Borsa, inno alla resilienza con un omaggio al cantautore Max Pezzali

E’ uscito “Profumo di viole sfiorite”, il nuovo libro di Antonio Borsa, inno alla resilienza con un omaggio al cantautore Max Pezzali

|29 Ottobre 2025 | Taglio basso, | Altri Comuni

Dopo il toccante esordio con “I tre appuntamenti”, Antonio Borsa, informatore farmaceutico con un’anima da narratore, torna con un secondo romanzo che promette di lasciare il segno: “Profumo di viole sfiorite”. Questo libro si presenta come un viaggio emotivo e simbolico, un’opera che mescola dramma, redenzione e un omaggio musicale al cantautore Max Pezzali, per parlare a chi, schiacciato dal peso della vita, ha pensato di arrendersi.
 
La storia ruota attorno a Ryan, un giovane che, devastato dalla fine di un amore, si toglie la vita. Ma invece di trovare l’oblio, si risveglia nella Valle, un purgatorio desolato dove un
 
Angelo lo guida in un percorso di rivelazioni. Qui, tra ombre e visioni, Ryan incontra anime che hanno affrontato il dolore senza cedere. La Valle non è solo un luogo di espiazione, ma una aula magna della vita, dove ogni storia insegna a Ryan che il suicidio non è una soluzione, ma una ferita che si propaga. Il protagonista si rivolge direttamente al lettore con un appello sincero: “Non mollare, potresti cedere sul più bello”. È un messaggio che riflette la missione di Borsa: offrire speranza a chi lotta contro delusioni amorose, lutti o difficoltà economiche.
 
Un autore con un cuore in bilico tra scienza e arte
 
Laureato in Scienze Biologiche e in Economia e Management, Antonio Borsa non è uno scrittore di professione, ma un informatore farmaceutico che ha trovato nella scrittura una via per elaborare il dolore e condividerlo. Dopo il successo di “I tre appuntamenti”, Borsa dimostra con “Il Profumo Delle Viole” una maturità narrativa che va oltre l’esordio. Se il primo romanzo era un’esplorazione dell’amore e del rispetto, il secondo si allarga a una riflessione universale sulla resilienza, con un intento quasi terapeutico.
 
 
L’omaggio a Max Pezzali
 
Un elemento distintivo de “Il Profumo Delle Viole” è il suo legame con la musica di Max Pezzali, icona degli anni ’90 e voce di generazioni. Borsa intreccia nella trama citazioni da canzoni come “Nessun Rimpianto”, “Come deve andare” e “Grazie mille”, usando le loro parole per dare ritmo e profondità Emotiva alla storia. “Certi capitoli si chiudono, altri se ne aprono”, scrive Ryan, riecheggiando il pragmatismo malinconico di Pezzali. La felicità, definita come “un’isola che non c’è”, richiama quel senso di ricerca e perdita che permea brani come “Grazie mille”, mentre il tono di “Nessun rimpianto” sembra sostenere l’idea di lasciar andare il dolore senza voltarsi indietro. Questo omaggio non è solo un vezzo stilistico, ma un ponte tra la narrazione e il vissuto del lettore, che potrebbe ritrovarsi a canticchiare mentre riflette.
 
 
 
 
La prosa di Borsa è diretta, quasi confidenziale, come un dialogo tra amici, ma si arricchisce di momenti poetici quando descrive la Valle o medita sulla felicità. Il Profumo Delle Viole Sfiorite, con la sua atmosfera spettrale, è un simbolo potente: un limbo che non punisce, ma educa, trasformando il dolore in consapevolezza. I riferimenti a Peter Pan, con la sua “trappola” del crescere, si fondono con le suggestioni di Pezzali, creando un mix di nostalgia e introspezione che colpisce nel segno.
 
E proprio questa autenticità, questa urgenza di comunicare, a rendere “Il Profumo Delle Viole Sfiorite” speciale e che aspira a essere un compagno per chi ha bisogno di un motivo per andare avanti.
 
 
Il Profumo delle Viole Sfiorite si concentra sulla salute mentale e sul suicidio, un tabù ancora troppo silenzioso. Con il suo invito a “sposare il proprio dolore e andare avanti”, l’autore offre una risposta concreta alla disperazione, dimostrando che anche dal fondo si può risalire. Il finale, con Ryan che parla al lettore – “Resta sul ring, ti assicuro che ne sarà valsa la pena” – è un pugno nello stomaco e una carezza allo stesso tempo.
 
 
Antonio Borsa non si limita a scrivere: porta il suo messaggio anche fuori dai libri. Partecipa a presentazioni pubbliche, incontri scolastici e conferenze in cui affronta i temi della salute mentale.. È attivo sui social, dove condivide riflessioni, testimonianze e parole di incoraggiamento per chi sta attraversando momenti difficili. Per lui la scrittura è solo l’inizio: la vera sfida è generare empatia e consapevolezza. Il Profumo delle Viole Sfiorite è quindi non solo un romanzo, ma un tassello in un percorso più ampio, che mette al centro il rispetto della vita e dell’altro, sempre.
 
 
 
L’AUTORE
 
Laureato in Scienze Biologiche e in Economia e Management, Antonio Borsa, informatore farmaceutico e atleta di Kick boxing, è alla sua seconda opera narrativa. Dopo il successo di “I tre appuntamenti”, La bussola, 2024, che narra di un amore non corrisposto e diventato un manifesto contro la violenza, Borsa dimostra con “Profumo di viole sfiorite” una maturità narrativa che va oltre l’esordio. Se il primo romanzo era un’esplorazione dell’amore e del rispetto, il secondo si allarga a una riflessione universale sulla resilienza.
 
 

 
 
 
 
Ultim’ora

Notizie del giorno

E' uscito "Profumo di viole sfiorite", il nuovo libro di Antonio Borsa, inno alla resilienza con un omaggio al cantautore Max Pezzali
La novità
E' uscito "Profumo di viole sfiorite", il nuovo libro di Antonio Borsa, inno alla resilienza con un omaggio al cantautore Max Pezzali
Halloween, a Cavezzo "Letture paurose" in Municipio
Per i più piccoli
Halloween, a Cavezzo "Letture paurose" in Municipio
Ragnatele, pipistrelli e racconti da brivido, ma con tanto divertimento, animeranno un pomeriggio di letture animate in compagnia delle bibliotecarie e dei volontari del progetto "Nati per Leggere"
Sant’Agostino, nei weekend di novembre torna la "Sagra del tartufo"
L'iniziativa
Sant’Agostino, nei weekend di novembre torna la "Sagra del tartufo"
Per tre fine settimana consecutivi, il borgo ferrarese accoglierà i visitatori nel ristorante del ricreatorio Don Isidoro Ghedini
Sicurezza sul lavoro, nel 2024 oltre 18mila aziende controllate in Emilia-Romagna: quasi 3.500 contravvenzioni
I dati
Sicurezza sul lavoro, nel 2024 oltre 18mila aziende controllate in Emilia-Romagna: quasi 3.500 contravvenzioni
Il 68% delle verifiche è stato effettuato su imprese che operano nel settore edile
Carpi, visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari per i bambini della scuola primaria "Don Milani"
L'iniziativa
Carpi, visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari per i bambini della scuola primaria "Don Milani"
Premiati con la visita al MEF per la partecipazione al convegno nazionale "Verso la Mobilità del Futuro"
Campionato italiano di tiro, sul podio la squadra della Polizia Locale di Modena
Il riconoscimento
Campionato italiano di tiro, sul podio la squadra della Polizia Locale di Modena
Grande successo al campo di Torrazza, in Piemonte. Per Lorenzo Piccinini anche il titolo di Campione italiano 2025 nella categoria ''Law enforcement"
A San Possidonio nuovo dosso rallentatore in via Matteotti
La novità
A San Possidonio nuovo dosso rallentatore in via Matteotti
"Si tratta - afferma il consigliere Apicella - del primo intervento concreto per incentivare una guida più prudente e rispettosa, ma non sarà l’unico"
Lavoro del medico dello sport nel calcio, se ne parla con il direttore di Milan Lab a Massa Finalese
L'iniziativa
Lavoro del medico dello sport nel calcio, se ne parla con il direttore di Milan Lab a Massa Finalese
Il dottor Stefano Mazzoni sarà ospite sabato 15 novembre, alle ore 10, presso il Pala Diversivo Prosolidar
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Gaza, Netanyahu ordina raid: "Tregua violata". Vance: "Solo scaramucce"
Gaza, Netanyahu ordina raid: "Tregua violata". Vance: "Solo scaramucce"
Sicurezza sul lavoro, Cdm approva decreto legge. Meloni: "Mantenuti impegni"
Sicurezza sul lavoro, Cdm approva decreto legge. Meloni: "Mantenuti impegni"
Manovra 2026 entra nel vivo, i nodi dell'iter in Parlamento
Manovra 2026 entra nel vivo, i nodi dell'iter in Parlamento
Dal poco sonno alla luce artificiale, ecco come si ammala il cuore: l'appello dei cardiologi Usa
Dal poco sonno alla luce artificiale, ecco come si ammala il cuore: l'appello dei cardiologi Usa
Belve, Maria De Filippi prende il posto di Fagnani: "Che belva si sente?"
Belve, Maria De Filippi prende il posto di Fagnani: "Che belva si sente?"
Con fumogeni e mazze su tangenziale, ultras Reggiana tentano imboscata a tifosi Modena
Con fumogeni e mazze su tangenziale, ultras Reggiana tentano imboscata a tifosi Modena
Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l'accordo
Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l'accordo
Belen a Belve, la lite con Cecilia: "Ho fatto una marachella grave, non mi voleva parlare"
Belen a Belve, la lite con Cecilia: "Ho fatto una marachella grave, non mi voleva parlare"
E' morto il generale Angioni, aveva 92 anni: guidò il contingente italiano in Libano nel 1982
E' morto il generale Angioni, aveva 92 anni: guidò il contingente italiano in Libano nel 1982
Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: "Finalmente liberi"
Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: "Finalmente liberi"
Alcaraz eliminato a Parigi, Norrie lo batte in rimonta. Sinner può tornare numero uno
Alcaraz eliminato a Parigi, Norrie lo batte in rimonta. Sinner può tornare numero uno
Superenalotto, numeri e combinazione vincente 28 ottobre
Superenalotto, numeri e combinazione vincente 28 ottobre
Morto Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani: aveva 91 anni
Morto Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani: aveva 91 anni
Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale
Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale
Serie A, oggi Atalanta-Milan - Diretta
Serie A, oggi Atalanta-Milan - Diretta
Egitto, in fiamme nave da crociera: a bordo anche italiani
Egitto, in fiamme nave da crociera: a bordo anche italiani
Ferragni e il Pandoro gate, influencer risarcisce signora che ha chiesto i danni
Ferragni e il Pandoro gate, influencer risarcisce signora che ha chiesto i danni
De Grazia (Gsk Italia): "Storico il nostro impegno in patologie respiratorie"
De Grazia (Gsk Italia): "Storico il nostro impegno in patologie respiratorie"
Rinosinusite con poliposi nasale, pazienti: "Difficile accesso a centri e terapie"
Rinosinusite con poliposi nasale, pazienti: "Difficile accesso a centri e terapie"
Rinosinusite con poliposi nasale, studio: "Anti Il-5 efficace su sintomi e tessuto"
Rinosinusite con poliposi nasale, studio: "Anti Il-5 efficace su sintomi e tessuto"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    BMW lancia la flotta dimostrativa “HVO100 only” per le aziende
    BMW lancia la flotta dimostrativa “HVO100 only” per le aziende
    Ferrari F76: la prima hypercar digitale come manifesto del futuro
    Ferrari F76: la prima hypercar digitale come manifesto del futuro
    CUPRA Tavascan: nuovi equipaggiamenti, funzioni e servizi per il SUV coupé elettrico
    CUPRA Tavascan: nuovi equipaggiamenti, funzioni e servizi per il SUV coupé elettrico
    Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection
    Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection
    Nuova Honda Prelude: la coupé ibrida che unisce tradizione e tecnologia
    Nuova Honda Prelude: la coupé ibrida che unisce tradizione e tecnologia
    BMW iX3 50 xDrive: ricarica ultraveloce e tecnologia bidirezionale
    BMW iX3 50 xDrive: ricarica ultraveloce e tecnologia bidirezionale
    Coltivare senza terra per produrre cibo ovunque, la scommessa di Smartel in Nigeria
    Coltivare senza terra per produrre cibo ovunque, la scommessa di Smartel in Nigeria
    Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione
    Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione
    Enco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo
    Enco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo
    IlSolitoMute a Lucca Comics&Games: tra gaming, tech e ritorno alle origini
    IlSolitoMute a Lucca Comics&Games: tra gaming, tech e ritorno alle origini
    Scuola, Anief: "Ancora 48 ore per presentare domanda concorso docenti Pnrr3"
    Scuola, Anief: "Ancora 48 ore per presentare domanda concorso docenti Pnrr3"
    I firmacopie al PalaDediche
    I firmacopie al PalaDediche

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi