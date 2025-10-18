Educazione sessuo-affettiva a scuola, anche gli assessori dell’Unione del Sorbara contro il disegno di legge del Ministro dell’Istruzione
UNIONE DEL SORBARA - Pubblichiamo la nota degli assessori dei Comuni del Sorbara sul disegno di legge del Ministro dell'Istruzione Valditara sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole.
«Come Assessori ai Servizi Educativi dell’Unione Comuni del Sorbara, non possiamo restare in silenzio di fronte alla decisione del Governo di cancellare i progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole secondarie di primo grado. Parlare di corpo, emozioni, rispetto, consenso, affettività non è una forzatura ideologica: è educazione, è prevenzione, è tutela. Togliere questi percorsi significa lasciare ragazze e ragazzi soli davanti a fake news, pornografia online, stereotipi, violenza».
E poi, ancora, «significa ignorare anni di lavoro serio svolto nelle scuole da professionisti, insegnanti e genitori consapevoli. L’educazione affettiva e sessuale non impone nulla: offre strumenti, apre al dialogo, protegge. Aiuta i giovani ad ascoltarsi, a confrontarsi, a porre domande, trovando adulti formati e capaci di accompagnarli.
E soprattutto, non toglie autorità alla famiglia: la affianca in un compito complesso ma fondamentale, quello di crescere cittadini liberi, consapevoli, rispettosi. Noi stiamo dalla parte della scuola, della salute, dei diritti. Stiamo dalla parte delle ragazze e dei ragazzi, che hanno il diritto di sapere, di capire e di scegliere».
Leggi anche: Disegno di legge del Ministro dell'istruzione sull'educazione sessuo-affettiva a scuola, Cgil: "Inaccettabile attacco all'autonomia scolastica"
