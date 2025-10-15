Fermati per un controllo, in auto avevano quasi 300 grammi di hashish: arrestati due uomini
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini marocchini di 23 e 27 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.
Ieri pomeriggio, durante l’attività di controllo del territorio in zona Crocetta, a Modena, la Squadra Volante ha fermato un veicolo con due persone a bordo, proveniente da strada Attiraglio che, dopo aver svoltato in via Spaccini, si è fermato in via Darsena del Naviglio.
I due uomini hanno da subito mostrato un evidente nervosismo. Dall’abitacolo dell’autovettura proveniva un forte odore riconducibile a cannabinoidi. Sul sedile posteriore era appoggiato un giubbotto, all’interno del quale in una tasca, gli agenti hanno rinvenuto 25 dosi di hashish e un pezzo di sostanza resinosa del medesimo stupefacente per complessivi 296,30 grammi. Nella disponibilità del 23enne anche la somma in contanti di 2420 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Modena e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
- Fermati per un controllo, in auto avevano quasi 300 grammi di hashish: arrestati due uomini
- Il caso San Prospero finisce in Regione, interrogazione alla Giunta da parte di Forza Italia
- Alessandro De Nicola è il nuovo segretario della Cgil di Modena
- Modena, si riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: movida e centro, nuove ordinanze e più controlli
- Nove giorni da Màt, dal 18 al 26 ottobre a Modena la Settimana della Salute Mentale
- Estate modenese, oltre 100mila presenze per gli eventi organizzati in città
- Ottantesimo anniversario della morte di Gregorio Agnini, le iniziative in programma a Finale Emilia
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE