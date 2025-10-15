Scappa in bici e lancia a terra 91 dosi di cocaina ed eroina: arrestato 41enne

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella tarda mattinata di ieri, martedì 14 ottobre, la Squadra Volante - in servizio di controllo del territorio in zona Novi Sad/Stazione delle autocorriere – ha notato in viale Monte Kosica, a Modena, un uomo in sella ad una bicicletta, che alla vista della Polizia ha invertito il senso di marcia e accelerato l’andatura con l'intento di eludere un controllo.

Durante tali manovre, ha lanciato a terra un involucro, subito recuperato dagli agenti e contenente 70 dosi di eroina e 21 di cocaina per complessivi 36,78 grammi di stupefacente. Inseguito, è stato raggiunto e definitivamente bloccato.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto dei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.

