Bomporto, assolto 41enne accusato maltrattamenti dall’ex moglie
BOMPORTO - Come riporta la "Gazzetta di Modena", un uomo di 41 anni di Bomporto è stato assolto "perchè il fatto non sussiste" dall'accusa di maltrattamenti rivoltagli dall'ex moglie, che lo aveva denunciato per violenze fisiche e psicologiche perpetrate, secondo la versione della donna, anche mentre era in corso una gravidanza.
La vicenda, però, ha contorni particolari. Infatti, la denuncia dell'ex moglie è arrivata nel 2021, ovvero sette anni dopo al momento in cui la coppia si era separata, nel 2014: la donna aveva denunciato l'ex marito dopo avere conosciuto quella che per alcuni anni era stata la nuova compagna di lui, che a sua volta, al termine della relazione con l'uomo, da cui aveva avuto anche un bambino, aveva denunciato il 41enne per maltrattamenti.
Dopo avere saputo di questa denuncia ed essere entrata in contatto con la donna, l'ex moglie avrebbe a sua volta presentato denuncia. In entrambe le occasioni, però, il Tribunale ha dato ragione all'uomo, assolto dall'accusa di maltrattamenti: nel caso della prima denuncia, quella sporta dalla nuova compagna, è, però, in corso il processo d'Appello per la condanna per lesioni.
