Fiera d’Ottobre a Bondeno, domenica 12 ottobre per il raduno di auto storiche attesi 150 partecipanti da tre regioni
BONDENO (FE) - Venti, come le edizioni del Raduno “Panarea” organizzato dal Club Vecchie Ruote, che ospiterà dalle prime ore del mattino, in centro storico, circa 150 vetture d’epoca.
Provenienti, queste ultime, da tre regioni. «Contiamo di avere, secondo le iscrizioni ricevute, vetture provenienti dalle province di Vicenza, Padova, Modena, Mantova, Rovigo, ed anche dalla Romagna – dice il presidente del club motoristico Vecchie Ruote, Silvano Cornacchini –. Il motivo del nostro successo? E’ un raduno di appassionati, che ci seguono, e vengono volentieri da noi. In molti mi hanno chiesto, per esempio, se alla partenza ci sarà anche questa volta la benedizione sul sagrato del duomo».
La parata iniziale anticiperà un giro immerso nelle campagne del territorio, arrivando a toccare anche le frazioni di Scortichino e Pilastri. «La parata serve a mostrare vecchi cimeli del mondo motoristico – ha spiegato Cornacchini in fase di presentazione della fiera – ma si tratta anche di un’iniziativa che nel corso degli anni ha sempre avuto finalità sociali».
