11 Ottobre 2025
Fiera d’Ottobre a Bondeno, domenica 12 ottobre per il raduno di auto storiche attesi 150 partecipanti da tre regioni

11 Ottobre 2025

BONDENO (FE) - Venti, come le edizioni del Raduno “Panarea” organizzato dal Club Vecchie Ruote, che ospiterà dalle prime ore del mattino, in centro storico, circa 150 vetture d’epoca.

Provenienti, queste ultime, da tre regioni. «Contiamo di avere, secondo le iscrizioni ricevute, vetture provenienti dalle province di Vicenza, Padova, Modena, Mantova, Rovigo, ed anche dalla Romagna – dice il presidente del club motoristico Vecchie Ruote, Silvano Cornacchini –. Il motivo del nostro successo? E’ un raduno di appassionati, che ci seguono, e vengono volentieri da noi. In molti mi hanno chiesto, per esempio, se alla partenza ci sarà anche questa volta la benedizione sul sagrato del duomo».

La parata iniziale anticiperà un giro immerso nelle campagne del territorio, arrivando a toccare anche le frazioni di Scortichino e Pilastri. «La parata serve a mostrare vecchi cimeli del mondo motoristico – ha spiegato Cornacchini in fase di presentazione della fiera –  ma si tratta anche di un’iniziativa che nel corso degli anni ha sempre avuto finalità sociali». 

 

Leggi anche: Bondeno, al via la Fiera di Ottobre all'insegna del pane e della cultura

 

Gestione dei rifiuti, Hera e Atersir incontrano gli amministratori pubblici: la raccolta differenziata arriva all'82%
L'iniziativa
Gestione dei rifiuti, Hera e Atersir incontrano gli amministratori pubblici: la raccolta differenziata arriva all'82%
Prosegue l’impegno per migliorare la qualità dei rifiuti differenziati, anche per contribuire al contenimento delle tariffe.
Pneumatici invernali, da mercoledì 15 ottobre via al cambio gomme
Da sapere
Pneumatici invernali, da mercoledì 15 ottobre via al cambio gomme
Dal 2014 tutte le auto nuove sono dotate di sensori di pressione e il loro corretto funzionamento va verificato con attrezzature specifiche.
Grandezze & Meraviglie, domenica 12 ottobre in programma due eventi "estensi"
Vestiti, usciamo
Grandezze & Meraviglie, domenica 12 ottobre in programma due eventi "estensi"
A dare vita agli eventi è il Rosso Verona Baroque Ensemble, diretto al violino da Pietro Battistoni.
Modena, il sindaco Mezzetti consegna "La Bonissima" all'attore Giancarlo Giannini
L'incontro
Modena, il sindaco Mezzetti consegna "La Bonissima" all'attore Giancarlo Giannini
Il grande attore, protagonista dello spettacolo in Duomo per la festa del sito Unesco.
Modena protagonista del 63 esimo congresso della Società Italiana di Chirurgia della Mano
L'iniziativa
Modena protagonista del 63 esimo congresso della Società Italiana di Chirurgia della Mano
Il dottor Leti Acciaro eletto Segretario. La dottoressa Petrella ha vinto il Premio Caroli.
Lite in strada a San Felice, i Carabinieri denunciano un uomo e sequestrano un coltello di 35 centimetri
Cronaca
Lite in strada a San Felice, i Carabinieri denunciano un uomo e sequestrano un coltello di 35 centimetri
Un uomo di 27 anni avrebbe colpito con l’arma un connazionale di 33.
San Felice, la biblioteca comunale chiude il pomeriggio di giovedì 16 e la mattina di venerdì 17 ottobre
Da sapere
San Felice, la biblioteca comunale chiude il pomeriggio di giovedì 16 e la mattina di venerdì 17 ottobre
Per attività di formazione del personale.
Cosa mangiare nei tre pasti quotidiani e i segreti per la longevità: se ne parla domenica 12 ottobre a Modena con Franco Berrino
Vestiti, usciamo
Cosa mangiare nei tre pasti quotidiani e i segreti per la longevità: se ne parla domenica 12 ottobre a Modena con Franco Berrino
Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Forum.
Bondeno, domenica 12 ottobre inaugura il nuovo monumento dedicato alle imprese che hanno fatto la storia della comunità
Taglio del nastro
Bondeno, domenica 12 ottobre inaugura il nuovo monumento dedicato alle imprese che hanno fatto la storia della comunità
Alle ore 18 presso la zona industriale di Borgo Scala.
Modena, al via il corso gratuito per diventare professionisti digitali della cultura
L'iniziativa
Modena, al via il corso gratuito per diventare professionisti digitali della cultura
Lunedì 13 ottobre open day al Laboratorio Aperto.
Grande successo per la mattinata di Caserme aperte: oltre 300 persone al comando di Modena
L'iniziativa
Grande successo per la mattinata di Caserme aperte: oltre 300 persone al comando di Modena
Nell'ambito della settimana di Protezione Civile.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

