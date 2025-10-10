Finale Emilia, un incontro per analizzare il futuro delle attività economiche e commerciali

FINALE EMILIA - Il futuro del commercio e delle attività produttive nel territorio del comune di Finale Emilia: è questo il tema principale che sarà al centro dell’incontro con le associazioni di categoria, i rappresentanti delle attività commerciali e le pro loco, convocato dall’amministrazione comunale per le ore 14.00 di lunedì 13 ottobre, presso la sala consiliare MAF di viale della Rinascita.

Nel corso dell’incontro si parlerà di hub urbani a Finale Emilia e Massa Finalese, per la cui progettazione sono disponibili 23 mila euro, del bando da 10 mila euro per le nuove attività che vorranno insediarsi nella rinnovata piazza Garibaldi, dell’acquisto di attrezzature per il centro storico con uno stanziamento di 15.000 euro, del fondo di 5 mila euro per le attività di formazione degli operatori economici, dello sviluppo del mercato contadino e delle luminarie natalizie.

All’appuntamento, saranno presenti, oltre al sindaco Claudio Poletti, la giunta municipale e la responsabile dell'ufficio Interventi Economici Tiziana Forni.

LEGGI ANCHE: