Formazione e rete di competenze: le Aziende sanitarie ferraresi in prima linea contro la violenza sulle donne
FERRARA - Le Aziende sanitarie ferraresi confermano la propria attenzione e sensibilità sul tema della violenza di genere, mettendo in campo un percorso formativo dedicato a medici, infermieri, OSS e autisti soccorritori dei Pronto Soccorsi provinciali e del Servizio di Emergenza Territoriale 118. L’obiettivo è favorire una gestione sempre più competente, coordinata e capillare delle vittime di violenza, garantendo accoglienza, tutela e accompagnamento adeguati.
Il progetto prende avvio dalla pubblicazione, nel novembre 2024, della procedura interaziendale “Accoglienza e trattamento delle vittime di violenza di genere presso i Pronto Soccorso della Provincia di Ferrara”. Su questa base, nel 2025 si sta sviluppando un percorso formativo strutturato su due livelli:
-
Formazione di base, obbligatoria per tutto il personale dei Pronto Soccorsi e del 118, con cinque edizioni da 4 ore ciascuna previste durante l’anno (22 febbraio Cona, 28 marzo Cento, 8 aprile Delta, 22 ottobre Cona, 5 novembre San Rocco). Saranno formati circa 150 operatori.
-
Formazione avanzata, con un’edizione da 12 ore in programma a novembre 2025, dedicata ai referenti dei Pronto Soccorsi ed Emergenza Territoriale, per creare una rete di almeno 4 esperti per ciascuna sede, capaci a loro volta di trasmettere competenze e buone pratiche ai colleghi.
Ogni Pronto Soccorso della provincia potrà contare su un infermiere referente per il percorso violenza di genere, mentre tre professionisti dell’Azienda hanno già conseguito il Master universitario di 1° livello “Specialista nella tutela e assistenza di donne vittime di violenza” (Laura Curti, Michela Fortino, Davide Tresoldi).
L’obiettivo futuro è quello di estendere la formazione, dopo Pronto Soccorsi e 118, anche ad altri servizi territoriali, come i CAU, gli IFEC, ADI, consultori e le strutture socio-sanitarie, per costruire una rete diffusa e integrata di accoglienza e gestione delle vittime di violenza.
Con questo percorso l’Azienda USL e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara vogliono rafforzare la capacità di riconoscere, accogliere e sostenere le donne vittime di violenza in ogni contesto sanitario, in rete con le istituzioni e i servizi del territorio. E per farlo mette al centro la formazione e la costruzione di una team qualificato di professionisti in grado di offrire risposte efficaci e tempestive alle donne che subiscono violenza.
Leggi anche: Violenza di genere, Regione e sindacati insieme contro le molestie nei luoghi di lavoro
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: scontro diretto tra Medolla San Felice e Castellarano, derby della Bassa Mirandolese-Cavezzo e Vis San Prospero-Rivara
- Calcio, Seconda e Terza Categoria: derby Novese-Concordia, match casalinghi per Possidiese, Athletic Valli, Solarese, Roveretana e Union Sg Sozzigalli
- Violenza sessuale a San Damaso, il sindaco Mezzetti ringrazia Polizia e Magistratura per l'arresto del 20enne accusato dello stupro
- Formazione e rete di competenze: le Aziende sanitarie ferraresi in prima linea contro la violenza sulle donne
- Grandezze & Meraviglie, domenica 5 ottobre a Modena uno spettacolo musicale per bambini dell'arpista e cantante Teodora Tommasi
- Modena, sorpreso al Novi Sad con 1 kg di marijuana: arrestato
- Scomed Bomporto, inizia lo stage femminile di hockey in line
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre