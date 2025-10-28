“Gaza, la Palestina e l’economia del genocidio”, se ne parla a Novi di Modena il 29 ottobre

NOVI DI MODENA - A Gaza, e anche in Cisgiordania, si continua a morire. Dall'inizio della tregua sono morti quasi 90 palestinesi di cui molti bambini e bambine e si continua a morire di fame e di malattie. Di questo e del piano di Trump si parlerà domani, mercoledì 29 ottobre 2025, a Novi di Modena, dalle ore 20.45, presso la sala civica E. Ferraresi in piazza Primo Maggio, in un incontro, organizzato da ANPI di Rovereto sulla Secchia e Novi di Modena con ospiti:

-𝗟𝗜𝗡𝗗𝗔 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗜, giornalista de IL MANIFESTO che ha svolto varie inchieste sui rapporti tra aziende italiane e il genocidio a Gaza (in collegamento a distanza);

-𝗠𝗔𝗡𝗨𝗘𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗔𝗠𝗕𝗘𝗟𝗟𝗜𝗡𝗜 e 𝗚𝗜𝗢𝗩𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗜𝗢𝗭𝗭𝗢𝗟𝗜, attivisti di MODENA PER LA PALESTINA organizzazione che da due anni promuove azioni contro il genocidio e la violazione del diritto internazionale da parte di Israele;

-𝗙𝗔𝗨𝗦𝗧𝗢 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗘𝗟𝗟𝗜, coordinatore provinciale dei GIURISTI DEMOCRATICI di MODENA, ha fatto parte del team legale che ha assistito gli attivisti e le attiviste della Global Sumud Flotilla e del gruppo di avvocate e avvocati, Giuristi e Avvocati per la Palestina, che ha predisposto la denuncia alla Corte Penale Internazionale per complicità in genocidio della Presidente Giorgia Meloni, dei Ministri Tajani e Crosetto e dell'AD di Leonardo SpA Cingolani.

L'evento è organizzato dalle sezione ANPI di Novi di Modena e di Rovereto sulla Secchia con il patrocinio e contributo del Comune di Novi di Modena .

