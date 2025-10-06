Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
Nuove opportunità di lavoro a Novi di Modena. Il Comune ha pubblicato un bando che punta a sostenere concretamente l’occupazione sul territorio, con particolare attenzione all’inserimento delle donne e degli uomini sopra i 45 anni.
L’iniziativa prevede incentivi economici a fondo perduto destinati alle micro e piccole imprese del territorio (fino a 50 dipendenti) che decidono di creare nuovi posti di lavoro assumendo residenti da almeno sei mesi nel comune.
Al momento i fondi disponibili ammontano a 20.000 euro.
Gli incentivi previsti
Il contributo varia in base alla tipologia di contratto e al profilo del lavoratore:
-
5.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età e uomini over 45;
-
4.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato di uomini under 45;
-
2.500 euro per i contratti di apprendistato.
Gli incentivi, cumulabili con altri benefici nazionali o regionali, possono essere richiesti al momento dell’assunzione, ma solo una volta per ogni lavoratore all’interno della stessa impresa. Ogni azienda può ottenere al massimo due contributi, riferiti a due assunzioni diverse.
Come presentare domanda
Le richieste vanno consegnate all’Ufficio Protocollo Comunale di viale Vittorio Veneto 16, oppure inviate via posta certificata all’indirizzo [email protected]. L’erogazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse.
Informazioni
Per chiarimenti e supporto, i cittadini e le imprese possono rivolgersi a:
-
Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Terre d’Argine – tel. 059.649523, email: [email protected];
- Ufficio Attività Economiche del Comune di Novi di Modena – ricevimento al pubblico il martedì dalle 9.00 alle 12.30.
