Giornata nazionale della psicologia, a Modena il seminario “La psiche tra salute e malattia”

MODENA - In occasione della Giornata nazionale della psicologia la UOSD di Psicologia Ospedaliera, diretta dalla Dr.ssa Marisa Pugliese, promuove venerdì 10 ottobre 2025 un seminario dal titolo: La psiche tra salute e malattia: aspetti psicologici nel contesto ospedaliero. L’obiettivo del seminario è quello di approfondire il rapporto tra stato psicologico e stato di salute evidenziando l’interazione complessa tra fattori psicologici e biologici. L’evento si svolge a partire dalle 14,00 in Aula CS 1.2 del Centro Servizi del Policlinico (Via del pozzo, 71). Ospite del seminario è il dottor David Lazzari, psicologo, specialista in Psicologia della salute e Psicoterapia Psicosomatica. I temi trattati saranno orientati alla comprensione dei determinati psichici della salute e dei fattori che influenzano i processi di cura. Integrare gli aspetti psicologici e relazionali nella clinica rappresenta un passaggio essenziale per una presa in carico globale della persona, intensa come unità mente-corpo. Durante l’incontro verranno presentati gli interventi psicologici evidence based, valutazioni di efficacia e di costo-benefici. Nel corso del seminario sarà illustrato, infine, uno strumento di valutazione dello stress percepito, utile per una più accurata comprensione dello stato di benessere dell’individuo.

Il seminario sarà aperto dai saluti del Dr. Luca Baldino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena e del Prof. Carlo Adolfo Porro, Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. A seguire la relazione della dottoressa Marisa Pugliese dal titolo L’UOSD di Psicologia Ospedaliera: trasversalità e integrazione multidisciplinare (14,15-14,35), il dottor David Lazzari, già Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e della SIPNEI, si occuperà del tema La psiche tra salute e malattia: aspetti psicologici e contesto ospedaliero (14,35-15,30).

Dopo un momento di discussione (16,00-16,30), il dottor Lazzari presenterà dello strumento “La bilancia dello stress”. Seguirà un ultimo momento di discussione e le conclusioni previste per le 17,00. La Giornata Nazionale della Psicologia è un appuntamento annuale promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) per valorizzare il ruolo dello psicologo nella tutela della salute pubblica e nella promozione del benessere psicologico, sensibilizzando l'opinione pubblica e favorendo l'accesso ai servizi.

Il dottor Lazzari ha diretto l’UOC di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera ‘Santa Maria di Terni, ed è Past President della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia. Da 2020 ad aprile 2025 Presidente Nazionale dell’Ordine degli Psicologici. I suoi principali temi di interesse sono il rapporto tra mente e salute, tra psicologia sanitaria e malattia cronica sui quali ha all’attivo numerose pubblicazione (articoli e volumi) a carattere scientifico.

