Giovedì 30 ottobre a San Felice incontro informativo sulla tiroide
SAN FELICE - “La tiroide al centro della salute. Prevenzione, diagnosi e cura della neoplasia tiroidea” è il titolo della conferenza aperta a tutti i cittadini, che si svolgerà giovedì 30 ottobre a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alle 20.30.
Modera Sonia Menghini, medico chirurgo specializzato in cardiologia e direttrice sanitaria della Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese.
Relatori saranno: Anna Maria Ferraresi, direttrice del Distretto sanitario di Mirandola; Claudia Polastri, medico di medicina generale; Giampaolo Papi, professore e direttore di Endocrinologia dell’ospedale di Mirandola; Leonardo Roncadi, medico in formazione specialistica in Otorinolaringoiatria; Valter Merighi, medico chirurgo, presidente associazione Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord.
