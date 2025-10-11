Grandezze & Meraviglie, domenica 12 ottobre in programma due eventi “estensi”

MODENA - Domenica 12 ottobre, alla Galleria Estense di Modena, Grandezze & Meraviglie propone due appuntamenti pienamente “estensi”: il primo per bambini e il pomeriggio per tutti. Alle 10.30, “Il Violino Magico”, secondo della serie “0–12 musica familiare”, appuntamenti musicali nati per far avvicinare i più piccoli alla musica barocca; alle 15.30, il programma culmina con il concerto "Orfeo Musicale: Giuseppe Torelli tra Bologna, Modena e l'Europa".

A dare vita agli eventi è il Rosso Verona Baroque Ensemble, diretto al violino da Pietro Battistoni, che ha dedicato a Torelli un’importante registrazione discografica. Il compositore e violinista, veronese di nascita, fu attivo alla corte estense di Modena tra il 1698 e il 1701, e la Biblioteca Estense conserva numerosi suoi manoscritti musicali. Il programma vuole, da un lato, valorizzare una parte del repertorio culturale conservato nella città modenese e, dall’altro, mettere a confronto le musiche di Torelli con quelle di altri illustri autori barocchi del periodo che ne risentono l’influenza.

L’incontro mattutino offre un assaggio a misura di bambino della musica di Giuseppe Torelli, portando i giovani ascoltatori nel mondo della musica barocca attraverso un’esperienza immersiva tra i colori dei dipinti e della musica.

L’evento del pomeriggio si concentra sui Concerti da Camera dell'Opus 2 di Torelli: la raccolta è stata pubblicata a stampa a Bologna nel 1686, ma è conservata in versione manoscritta presso la Biblioteca Estense. I Concerti si collocano, nella tradizione della sonata da camera a tre, costituita da una serie di danze, ma presentano anche elementi di sperimentazione e di ricerca di un suo stile personale. Con questa raccolta, Torelli introduce il minuetto nella musica a stampa italiana. L'importanza di queste pagine, e il suo valore in tutta Europa, sono testimoniati da una seconda edizione pubblicata ad Amsterdam nel 1702. Le opere strumentali di compositori coevi, come il Dall'Abaco, che testimonia il rapido sviluppo della scuola emiliana per strumenti ad arco, e il celebratissimo Corelli e un brano di Johann Sebastian Bach in cui se ne intravedono ascendenze.

Il Rosso Verona Baroque Ensemble è una formazione fondata nel 2021 dal direttore e primo violino Pietro Battistoni che ha già ottenuto riconoscimenti di critica e pubblico, cui si uniscono musicisti talentuosi e affermati sulla scena internazionale: Corinne Raymond-Jarczyk, violino II, Cristina Vidoni, violoncello, Laura La Vecchia, tiorba e Edoardo Valorz, clavicembalo. Pietro Battistoni non solo dirige l'ensemble, ma è anche un profondo conoscitore e studioso di Torelli, al quale ha dedicato diverse pubblicazioni. La sua esperienza e quella dei musicisti che lo affiancano garantiscono ottime esecuzioni storicamente informate di un repertorio tutto da riscoprire.

