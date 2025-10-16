Hockey, gli Scomed Bomporto Under 18 Elite aprono la stagione contro i campioni in carica del Milano Quanta
BOMPORTO - Prende ufficialmente il via la stagione agonistica giovanile di hockey in line per gli Scomed Bomporto, che domenica ospiteranno la formazione del Milano Quanta, campione in carica del campionato Under 18 Elite.
Un inizio decisamente impegnativo per i giovani atleti Bomportesi, chiamati ad affrontare una delle squadre più forti del panorama nazionale. L’incontro valido per la prima giornata di campionato, rappresenta un importante banco di prova per il gruppo guidato dallo staff Bomportese, desideroso di ben figurare e dimostrare la crescita del settore giovanile degli Scomed.
Ma la giornata di domenica non si limiterà alla sola partita di campionato: sempre a Bomporto si terrà il secondo centro regionale di selezione per la formazione della rappresentativa Emilia-Romagna, che prenderà parte al prossimo Trofeo delle Regioni, in programma nel mese di novembre. Dopo il primo appuntamento svoltosi a Forlì, sarà questa l’occasione per valutare nuovi talenti e affinare la rosa dei convocati in vista del terzo e ultimo raduno previsto a Ferrara.
Appuntamento dunque al pattinodromo di Bomporto: Per il raduno regionale e il debutto in campionato degli Under 18. Il tutto all’insegna dello sport, della passione e del futuro dell’hockey in line.
