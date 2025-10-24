Hockey in line, al via il campionato per i Senators Scomed: debutto contro Imola
BOMPORTO - Dopo l’avvio delle attività giovanili della scorsa settimana, anche l’hockey in line entra ufficialmente nel vivo con l’inizio del campionato. I Senators Scomed si preparano infatti ad affrontare la prima giornata di campionato, in programma sabato 25 ottobre a Forlì, dove affronteranno la formazione di Imola. Per la squadra bomportese si tratta di una stagione sperimentale, volta a consolidare il gruppo, in un percorso di crescita tecnica e sportiva che guarda al futuro.
Ma il fine settimana non si esaurisce con il debutto dei Senators: domenica 26 ottobre, infatti, si terrà a Ferrara l’ultimo concentramento regionale, dopo quelli già disputati a Forlì e Bomporto. In questa occasione verranno selezionati gli atleti che andranno a comporre la rappresentativa dell’Emilia-Romagna, chiamata a difendere i colori regionali nel Trofeo delle Regioni, in programma entro il mese di novembre. Un fine settimana dunque intenso e ricco di emozioni per l’hockey in line Bomportese, tra l’entusiasmo delle giovani promesse e l’esordio ufficiale di una squadra pronta a mettersi alla prova in una nuova avventura sportiva.
