Hockey, Under 18 èlite: esordio difficile per gli Scomed Bomporto, ko contro il Milano Quanta
BOMPORTO - Esordio in salita per gli Scomed Under 18 nel campionato élite: nella prima giornata stagionale, disputata ieri, domenica 19 ottobre, in casa, i ragazzi di Bomporto hanno affrontato i campioni d’Italia in carica del Milano Quanta, uscendo sconfitti al termine di un incontro che ha evidenziato la netta differenza di ritmo e qualità tra le due formazioni. Per gli Scomed una prova difficile ma importante sul piano dell’esperienza: il campionato è appena iniziato, e ci sarà tempo per crescere, trovare equilibrio e colmare il gap con le formazioni più blasonate. Nonostante la sconfitta, il gruppo guarda avanti con determinazione: la stagione è lunga e le opportunità per riscattarsi non mancheranno. Questo il risultato della giornata:
SCOMED BOMPORTO – MILANO QUANTA 2 – 8 (per gli Scomed Bomporto gol di: Satagiuliana, Raimondi)
La formazione Scomed Bomporto: CORAZZARI-ARDENTE (PORTIERI) SANTAGIULIANA ALEX-ZANELLA-RAIMONDI FRA.-BERGAMINI A.-RAIMONDI FED.-CIPRIANO -BABA-VERGARI G.-VECCHI-ROVERSI-ALLEGRETTI-SANTAGIULIANA ALICE- ALL.BERGAMINI -DIRG.CORAZZARI.
