Il carpigiano Alessandro Santini è il nuovo segretario della Filcams Cgil di Modena

Cambio della guardia alla guida del sindacato Filcams Cgil Modena, che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici di commercio, servizi e turismo. Alessandro Santini è il nuovo segretario Filcams Cgil, eletto mercoledì 22 ottobre con il 100% dei voti dell’Assemblea Generale (45 sì e 2 astenuti), dopo le consultazioni di tutti i componenti. Presenti ai lavori dell’AG Filcams Cgil Modena, Emiliano Sgargi segretario regionale Filcams Cgil, Alessandro De Nicola segretario generale della Cgil di Modena e tutti i componenti della segreteria regionale Filcams. Alessandro Santini, 51 anni, carpigiano, assume l’incarico di dirigere una categoria che, con i suoi 8.500 iscritti, in prevalenza donne, è la seconda categoria della Camera del Lavoro di Modena per numero di iscritti tra gli attivi. Santini inizia il suo percorso sindacale come delegato dell’Albertazzi G. Spa di Correggio nel 2004 per poi diventare funzionario della Slc Cgil nel 2008 seguendo gli addetti delle industrie grafiche e cartotecniche. Tra il 2013 ed il 2017 passa al sindacato metalmeccanici Fiom Cgil seguendo le aziende dell’Unione Terre d’Argine. Nel luglio 2017 entra in Filcams Cgil della quale diventa segretario organizzativo a partire dall’aprile 2019.

“Ringrazio l’assemblea per la fiducia – ha detto Santini subito dopo la sua elezione – e ribadisco l’impegno a mantenere la continuità del lavoro svolto in questi anni da chi mi ha preceduto per mantenere la Filcams nel ruolo di protagonismo sindacale che le appartiene”.

Nella sua relazione programmatica Santini, confermando coerenza politica con quanto stabilito all’ultimo congresso del dicembre 2022, ha messo in luce i diversi temi di impegno dell’azione sindacale nei prossimi anni, dal contrasto alle ingiustizie generate dal mondo degli appalti selvaggi e del lavoro nero, alle battaglie per una contrattazione provinciale sui diversi settori (servizi, turismo, vigilanza e commercio), oltre al contrasto alle forme di precariato più diffuse. In coerenza con la vertenza Filcams Cgil nazionale sull’ “Umanità del lavoro”, l’impegno sarà quello di aprire nuovi tavoli di contrattazione provinciali per più diritti e salario e meno precarietà, cercando di includere le fasce del lavoro più deboli come il mondo delle pulizie, le lavoratrici in part time involontario, lavoratori a chiamata, ecc… La Filcams punterà anche a grandi investimenti nella formazione di delegate e delegati e nella collaborazione con le associazioni studentesche per intrecciare le esperienze di chi, da un punto di vista differente, si batte per una società più equa.

Santini subentra a Laura Petrillo alla guida della Filcams modenese dal 2018 ed eletta lo scorso giugno in segreteria regionale Filcams Cgil Ad Alessandro Santini e Laura Petrillo i migliori auguri di buon lavoro e prosecuzione di un impegno fatto di attenzione ai bisogni dei lavoratori e ai diritti senza mai lasciare indietro nessuno e nessuna.

