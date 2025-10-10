“Il profumo dei soldi: banconote alchemiche per un nuovo inizio”, appuntamento a Modena il 24 e il 25 ottobre

MODENA - “Il profumo dei soldi: banconote alchemiche per un nuovo inizio” è il titolo dell'iniziativa in programma al PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico di Modena. Un gesto semplice e dal forte valore simbolico: profumare le banconote con essenze profumalchemiche per risvegliare la buona energia del denaro e aprire le porte a un nuovo inizio. È questo il cuore dell’evento ospitato dal PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico, luogo unico in cui arte, alchimia ed esperienza sensoriale si intrecciano in modi inaspettati.. L’evento si terrà dal 24 ottobre al 24 novembre 2025.

L’iniziativa, ideata dal naso alchimista Anna Rosa Ferrari in occasionedell’ottavo anniversario della fondazione del PRALC, invita i partecipanti a vivere il denaro come strumento energetico e trasformativo, capace – se “attivato” con profumi speciali – di divulgare nuova energia benefica. Un rito contemporaneo che unisce provocazione e poesia.

Presentazione ufficiale: venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, ore 18.30, presso il PRALC – Piccolo Museo ProfumAlchemico di Modena. Al termine di ciascun incontro seguirà un brindisi. Dopo le due giornate inaugurali, sarà possibile recarsi al museo, per un mese intero, per farsi profumare le proprie banconote e rimetterle in circolo ogni pomeriggio dalle ore 16.00 alle 20.00 (chiuso giovedì e domenica). L’evento sensoriale è gratuito. Si inserisce nel progetto culturale della Ferrari, conosciuto come “Rinascimento olfattivo e spirituale AVIA PERVIA”, attivo dal 2011. Un percorso di ricerca, per lo sviluppo dell’intelligenza umana integrale, riconosciuto quest’anno anche dalla Regione Emilia-Romagna, che lo ha inserito nel volume “Innovatori Responsabili” della Regione.

Nota biografica

Anna Rosa Ferrari è artista, ricercatrice e “naso alchimista filosofo”. Dal 2011 porta avanti il progetto culturale “Rinascimento olfattivo e spirituale AVIA PERVIA”, che esplora il potere trasformativo del profumo come linguaggio universale tra corpo, mente e spirito. Fondatrice del PRALC – Piccolo Museo ProfumAlchemico di Modena, ha ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali nel 2025 quello dalla Regione Emilia-Romagna come una delle figure incluse nel volume sugli Innovatori Responsabili.

