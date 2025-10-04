Il Questore dispone la chiusura di un esercizio pubblico in centro storico a Carpi
CARPI - Nella mattinata di sabato 4 ottobre, la Polizia di Stato, in particolare personale del Commissariato di P.S. Carpi ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell'art. 100 del TULPS, al titolare della licenza di un esercizio pubblico, ubicato in zona centro storico.
Il provvedimento, della durata di 10 giorni, è frutto di una serie di verifiche, nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio disposta dal Questore, in esito alle quali è emerso che l’esercizio pubblico risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.
Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Si tratta di un provvedimento a garanzia dell'ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su persone ritenute pericolose, le quali da un lato sono private di un luogo di abituale aggregazione e dall'altro vengono avvertite che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.
L'area rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie del Commissariato di P.S. di Carpi, anche per verificare il rispetto della misura.
Leggi anche: Controlli della Polizia di Stato a Carpi, identificate oltre 100 persone e verifiche su 17 veicoli
- Nasce il forum giovani di Cavezzo: appuntamento l’8 ottobre in municipio
- Scuole protagoniste alla Festa del Racconto: oltre 700 studenti incontrano Francesco Piccolo, Paolo Di Paolo e Felicia Kingsley
- Il Questore dispone la chiusura di un esercizio pubblico in centro storico a Carpi
- Controlli dei Carabinieri a Mirandola, identificate 37 persone e verificati 16 veicoli
- Carpi, presentato "Gli amici del bosco", l'Orto Sinergico per il Reinserimento Sociale
- Giro dell'Emilia 2025, le foto della partenza da Mirandola
- Bambini in cucina insieme agli chef stellati: domenica 5 ottobre a Modena torna "Cuochi per un giorno"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre