Il Questore dispone la chiusura di un esercizio pubblico in centro storico a Carpi

CARPI - Nella mattinata di sabato 4 ottobre, la Polizia di Stato, in particolare personale del Commissariato di P.S. Carpi ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell'art. 100 del TULPS, al titolare della licenza di un esercizio pubblico, ubicato in zona centro storico.

Il provvedimento, della durata di 10 giorni, è frutto di una serie di verifiche, nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio disposta dal Questore, in esito alle quali è emerso che l’esercizio pubblico risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si tratta di un provvedimento a garanzia dell'ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su persone ritenute pericolose, le quali da un lato sono private di un luogo di abituale aggregazione e dall'altro vengono avvertite che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.

L'area rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie del Commissariato di P.S. di Carpi, anche per verificare il rispetto della misura.

