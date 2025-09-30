Controlli della Polizia di Stato a Carpi, identificate oltre 100 persone e verifiche su 17 veicoli
CARPI - Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre, e fino a tarda notte, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario anticrimine ad “alto impatto” nel comune di Carpi. Obiettivo: il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio, svolto da personale del Commissariato di Carpi con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha interessato tutto il centro cittadino, comprese le aree più periferiche, attenzionando in particolare le zone residenziali e i parchi delle Rimembranze, dei Laghi e della Resistenza.
Effettuate verifiche, estese agli avventori, anche a 8 esercizi pubblici, ubicati in via Garagnani, via Nicolò Biondo, via Felice Cavallotti, corso Fanti, via Carlo Marx e Corso Cabassi. Complessivamente, sono state 106 le persone identificate sul posto, di cui 61 straniere, e 17 i veicoli controllati con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali, in ingresso e uscita dalla città, per il monitoraggio dei flussi veicolari.
- Aggressione alla stazione delle corriere di Modena, fermati tre minorenni
- Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio subentra al maresciallo capo Luca Solido a San Martino Spino
- Al via il censimento degli autovelox, registrazione entro il 30 novembre oppure multe nulle
- Solidarietà a Francesca Albanese e riconoscimento Stato di Palestina, Fratelli d'Italia abbandona l'aula a Nonantola
- A Finale Emilia tre nuove Eco-Station per la raccolta dei rifiuti
- Vede la Polizia e fugge in bici, fermato e denunciato 25enne: sarà espulso
- Carpi, "Ottobre rosa" per la prevenzione dei tumori al seno
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa