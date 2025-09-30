Controlli della Polizia di Stato a Carpi, identificate oltre 100 persone e verifiche su 17 veicoli

CARPI - Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre, e fino a tarda notte, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario anticrimine ad “alto impatto” nel comune di Carpi. Obiettivo: il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio, svolto da personale del Commissariato di Carpi con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha interessato tutto il centro cittadino, comprese le aree più periferiche, attenzionando in particolare le zone residenziali e i parchi delle Rimembranze, dei Laghi e della Resistenza.

Effettuate verifiche, estese agli avventori, anche a 8 esercizi pubblici, ubicati in via Garagnani, via Nicolò Biondo, via Felice Cavallotti, corso Fanti, via Carlo Marx e Corso Cabassi. Complessivamente, sono state 106 le persone identificate sul posto, di cui 61 straniere, e 17 i veicoli controllati con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali, in ingresso e uscita dalla città, per il monitoraggio dei flussi veicolari.

