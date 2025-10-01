In possesso di hashish, marijuana, cocaina, Mdma e di un coltello, minorenne andrà in comunità
MODENA - Nel corso della notte del 29 settembre scorso, a Modena, i Carabinieri della S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 6° Battaglione CC “Toscana” di Firenze, con il supporto dei militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino gambiano, domiciliato presso una comunità di accoglienza per minorenni. Durante un servizio perlustrativo nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti hanno proceduto al controllo di iniziativa dell’indagato in piazza Tien An Men, nei pressi del parco pubblico “Novi Sad”.
A seguito di perquisizione personale, il minore è stato trovato in possesso di poco meno di 50 grammi circa tra varie sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, cocaina e MDMA, nonché di un coltello della lunghezza complessiva di 15,5 cm, oltre alla somma in contanti di 80 euro, ritenuta provento di attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il minore, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso l’Istituto Penale per Minorenni di Ancona. L’arresto è stato oggi convalidato dal Giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del collocamento in comunità.
