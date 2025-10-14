Intrusione e furto negli uffici della società Junior Finale all’interno dello stadio

FINALE EMILIA - Tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, la società calcistica Junior Finale rende noto di avere subito nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre un'intrusione negli uffici che si trovano all'interno dello stadio. Di seguito, il post:

"Pensavamo di aver pagato già un pesante dazio ai ladri in passato, ma stanotte è andata molto, molto peggio. Qualcuno è entrato allo stadio, ha sfondato le porte degli uffici e dei vari spazi e ha lasciato solo danni, devastazione e rabbia, tanta rabbia. Il tutto per un bottino che certamente ci crea problemi ma non tanto quanto il valore di ciò che andrà sistemato.

Stavolta è stata una dura botta perché i danni sono tanti, difficili da tamponare solo con la forza di volontà dei volontari che ogni giorno dedicano il proprio tempo all'attività di oltre 170 under 18. Lo sappiano i ladri, sono andati a rubare in casa di chi fa giocare i loro figli... Crediamo sia la stessa rabbia di altre attività che stanotte sono state vittima di un raid notturno. Grazie ai carabinieri di Finale per il sostegno e la disponibilità, faremo denuncia ma la botta è enorme e fa male, molto male".