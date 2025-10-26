ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
di Francesca Monari
A differenza di cammini lineari come la Via degli Dei, questo tracciato circolare invita a scoprire una valle ricca di bellezze naturali, storiche e artistiche, spesso poco conosciute.
Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese: è il “Cammino Tesori del Reno”, un itinerario ad anello di circa 90 chilometri che parte e arriva a Vergato, facilmente raggiungibile anche in treno.
Pensato per essere affrontato a piedi (in sei tappe) o in mountain bike (in tre tappe), il cammino attraversa paesaggi che spaziano dalle dolci colline ai crinali panoramici, dai borghi medievali alle memorie della Seconda Guerra Mondiale.
Un’esperienza che unisce attività fisica, cultura e gastronomia, grazie anche a una rete di oltre quaranta strutture ricettive e ristoranti che offrono tariffe agevolate ai camminatori.
Le tappe del Cammino:
Vergato – Grizzana Morandi (10 km) Si parte con un omaggio all’arte: dai fienili del Campiaro si raggiunge Grizzana Morandi, dove è possibile visitare la Casa Museo del pittore Giorgio Morandi, immersa nei paesaggi che lo hanno ispirato.
Grizzana Morandi – Riola (17 km) Un percorso tra spiritualità e storia, con una deviazione verso Montovolo, la “montagna sacra”, che ospita il Santuario della Beata Vergine e l’Oratorio di Santa Caterina. Si prosegue verso il borgo de La Scola e il fiabesco Castello della Rocchetta Mattei.
Riola – Castel d’Aiano La tappa più impegnativa, con forti dislivelli e panorami spettacolari. Si attraversano due crinali prima di giungere a Castel d’Aiano.
Castel d’Aiano – Rocca di Roffeno (15 km) Un tratto che ripercorre luoghi segnati dalla Seconda Guerra Mondiale, dove la bellezza del paesaggio si intreccia con la memoria storica.
Rocca di Roffeno – Cereglio (18 km) L’arte torna protagonista con murales e sculture che punteggiano il cammino, celebrando la creatività locale.
Cereglio – Vergato (11 km) L’ultima tappa, più dolce e riflessiva, chiude l’anello e riporta i camminatori al punto di partenza.
Il “Cammino Tesori del Reno” è molto più di un’escursione: è un invito ad immergersi in un Appennino autentico e sorprendente, dove ogni passo racconta una storia e ogni sosta regala emozioni.
