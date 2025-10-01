L’installazione “Inferno riflesso” del Maestro Domenico Difilippo al 52° Premio Suzzara
SAN FELICE SUL PANARO, FINALE EMILIA - L'artista finalese, di stanza a San Felice sul Panaro, Domenico Difilippo, è presente con l'installazione "Inferno riflesso", al 52° Premio Suzzara.
"Le "icone difilippiane", rese materia oscura e aspra, pendono come ordigni imminenti: reliquie di un sacro profanato, precipitate dalla trascendenza alla caduta. Il gesto dell’artista non è mera denuncia, ma un atto poetico di smascheramento: l’icona, simbolo di luce, qui diventa ombra gravosa, memoria che incombe e minaccia.
Lo spettatore si trova intrappolato in un campo visivo che oscilla tra l’ascetico e l’apocalittico, costretto a interrogarsi sul fragile confine fra spiritualità e violenza, contemplazione e annientamento. In questa tensione, Difilippo trasfigura la tradizione in rovina, facendo della sospensione il teatro di un’inquietudine contemporanea" afferma Massimo Pirotti.
- Ravarino, domenica 12 ottobre a Stuffione presentazione del nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot
- Gattile intercomunale, nuova convenzione per la gestione
- 100 anni di Lidia Bellodi, a Bondeno cerimonia in Municipio per ricordare la staffetta partigiana
- Frana di Boccassuolo, definite le prime misure economiche di immediato sostegno
- Unione Terre d'Argine, FdI: "Stabilizzare i lavoratori assunti per la gestione post sisma"
- Cavezzo si prepara per una nuova edizione dell’Oktobeerfest
- L'installazione "Inferno riflesso" del Maestro Domenico Difilippo al 52° Premio Suzzara
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord