Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
28 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Modena > Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo “Sigonio”, spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia

Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo “Sigonio”, spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia

|28 Ottobre 2025 | In Primo Piano, | Modena

MODENA - Una lite per futili motivi tra due ragazze, studentesse del liceo "Sigonio" di Modena, avvenuta all'interno della scuola nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre, ha richiesto la presenza della Polizia nell'edificio scolastico, anche se la situazione, specificano dal liceo, era già tornata alla normalità al momento dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.

Nel corso della lite, nata appunto per futili motivi, sarebbero volati schiaffi tra le due ragazze coinvolte e sarebbe spuntato anche un paio di forbici, con cui una delle due studentesse coinvolte avrebbe tagliato una ciocca di capelli all'altra. Naturalmente, la presenza delle forbici in un contesto del genere avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi, ma anche il loro utilizzo in una lite sottolinea la gravità di quanto avvenuto. Fortunatamente, in seguito all'intervento del personale scolastico la situazione è stata riportata alla calma e nessuna delle due ragazze è rimasta ferita in modo grave.

Liceo "Sigonio", Modena

LEGGI ANCHE:

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Niente più lezioni al sabato alla scuola media di San Felice sul Panaro
Approfondimento
Niente più lezioni al sabato alla scuola media di San Felice sul Panaro
La novità entrerà in vigore da settembre, col prossimo anno scolastico. La preside: "una rivoluzione copernicana nelle relazioni fra le componenti della vita scolastica dando spazio alle famiglie e al recupero di un tempo di vita condiviso al loro interno e insieme alla comunità"
Attraverso i dati una sanità più performante, nasce la Data Unit delle aziende sanitarie modenesi
Le novità per la salute
Attraverso i dati una sanità più performante, nasce la Data Unit delle aziende sanitarie modenesi
Un gruppo di esperti unisce le forze per dare ai professionisti più capacità di analisi e programmazione delle risposte sanitarie
San Martino Spino, un sogno per Portovecchio: il Museo della Nebbia
L'iniziativa
San Martino Spino, un sogno per Portovecchio: il Museo della Nebbia
La proposta arriva dal giornalista e fondatore dell'Accademia dei Nebbiofili Carlo Mantovani
Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo "Sigonio", spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia
Cronaca
Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo "Sigonio", spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia
E' accaduto ieri, lunedì 27 ottobre. Una delle due ragazze avrebbe tagliato una ciocca di capelli all'altra
Ciclabile Nonantola–Modena, Pd: "Zero euro di contributo diretto dal Governo Meloni"
Politica
Ciclabile Nonantola–Modena, Pd: "Zero euro di contributo diretto dal Governo Meloni"
"Sembra che FdI abbia ricevuto da Roma l’ennesima “velina”: difendere il Governo a ogni costo e attaccare le Amministrazioni locali" si legge nella nota
Lavori in via 1° Maggio, varie abitazioni di Cavezzo restano senz'acqua
Il caso
Lavori in via 1° Maggio, varie abitazioni di Cavezzo restano senz'acqua
E' accaduto nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre. Sui social, alcuni cittadini lamentano di non essere stati avvertiti
Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta "Il Barbiere di Siviglia"
Vestiti, usciamo
Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta "Il Barbiere di Siviglia"
L’incontro è un'introduzione all'opera di Gioacchino Rossini che, domenica 2 novembre, aprirà la stagione di musica classica del Teatro Comunale
Hockey in line, gli Scomed Senators esordiscono con una vittoria contro Imola
I risultati
Hockey in line, gli Scomed Senators esordiscono con una vittoria contro Imola
Il match è stato deciso in favore dei bomportesi dai gol di Fabio Gandolfi e della talentuosa Alice Ballarin, due protagonisti indiscussi della partita
ForModena, nel 2024 la sede di Rivara ha realizzato oltre 110 progetti formativi per un valore di più di un milione di euro
I dati
ForModena, nel 2024 la sede di Rivara ha realizzato oltre 110 progetti formativi per un valore di più di un milione di euro
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dall'ente di formazione a partecipazione pubblica
Derby Reggiana-Modena, striscioni a Mirandola, San Prospero, Cavezzo e San Possidonio
Sport
Derby Reggiana-Modena, striscioni a Mirandola, San Prospero, Cavezzo e San Possidonio
L'atteso match, che vedrà la presenza di oltre 3.500 tifosi modenesi al "Mapei Stadium - Città del Tricolore", è in programma oggi, martedì 28 ottobre
Carpi, Halloween al Castello dei Ragazzi tra streghe, fantasmi e letture da brividi
Per i più piccoli
Carpi, Halloween al Castello dei Ragazzi tra streghe, fantasmi e letture da brividi
Da martedì 28 a venerdì 31 ottobre, quattro appuntamenti per bambine e bambini tra narrazioni, selfie e laboratori per decorazioni spaventose
Controlli nei locali della movida a Modena, sanzioni per un circolo privato
Cronaca
Controlli nei locali della movida a Modena, sanzioni per un circolo privato
Sequestrati 30 kg di prodotti alimentari privi di indicazioni sulla rintracciabilità e riscontrate carenze igienico-sanitarie
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Belve, Rita De Crescenzo: "Il mio ricordo più brutto? Quando sono stata violentata"
Belve, Rita De Crescenzo: "Il mio ricordo più brutto? Quando sono stata violentata"
Musk lancia Grokipedia, l'alternativa a Wikipedia con contenuti generati dall'Ai
Musk lancia Grokipedia, l'alternativa a Wikipedia con contenuti generati dall'Ai
Ucraina, allarme 007 Russia: "Francia pronta a inviare 2mila soldati al fianco di Kiev"
Ucraina, allarme 007 Russia: "Francia pronta a inviare 2mila soldati al fianco di Kiev"
Portiere dell'Inter Martinez travolge e uccide con l'auto anziano carrozzina
Cronaca
Portiere dell'Inter Martinez travolge e uccide con l'auto anziano carrozzina
Amazon conferma riduzione forza lavoro, da oggi al via tagli per 14mila posti
Amazon conferma riduzione forza lavoro, da oggi al via tagli per 14mila posti
Sinner e il no alla Davis, Binaghi: "Capiamo scelta, più importante che torni numero uno"
Sinner e il no alla Davis, Binaghi: "Capiamo scelta, più importante che torni numero uno"
Forum Risk management, ad Arezzo premio per l’innovazione basata sull'Ai
Forum Risk management, ad Arezzo premio per l’innovazione basata sull'Ai
Pierre Fabre, Giuseppe Di Majo nuovo Gm Medical Care in Italia
Pierre Fabre, Giuseppe Di Majo nuovo Gm Medical Care in Italia
Giorni della ricerca, Fondazione Cdp premiata da Airc per sostegno progetto al Sud
Giorni della ricerca, Fondazione Cdp premiata da Airc per sostegno progetto al Sud
Uragano Melissa fa i primi 3 morti in Giamaica, resta la massima allerta
Uragano Melissa fa i primi 3 morti in Giamaica, resta la massima allerta
Lombardia, da Regione piano a sostegno di export pmi
Lombardia, da Regione piano a sostegno di export pmi
Giustizia, Nordio: "Riforma attentato alla Costituzione? Schizofrenia, Carta prevede modifica"
Giustizia, Nordio: "Riforma attentato alla Costituzione? Schizofrenia, Carta prevede modifica"
Femminicidio Verona, brasiliano uccide compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda
Femminicidio Verona, brasiliano uccide compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda
Università, Fise: "Con uomo e ambiente anche cavallo entri in programma One Health"
Università, Fise: "Con uomo e ambiente anche cavallo entri in programma One Health"
Università, Salza (Ca' Zampa): "Formiamo veterinari destinati ad animali d’affezione"
Università, Salza (Ca' Zampa): "Formiamo veterinari destinati ad animali d’affezione"
Università, Bolaffio (Equivet Roma Hospital): "Da noi studenti vivono professione veterinaria"
Università, Bolaffio (Equivet Roma Hospital): "Da noi studenti vivono professione veterinaria"
'Mille Storie', la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con Sin e Aism
'Mille Storie', la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con Sin e Aism
Università, Re (Tor Vergata): "Con progetto didattica extended studenti a lezioni virtuali"
Università, Re (Tor Vergata): "Con progetto didattica extended studenti a lezioni virtuali"
Juventus, Spalletti nuovo allenatore? I tifosi dicono no: "Si è tatuato il Napoli"
Juventus, Spalletti nuovo allenatore? I tifosi dicono no: "Si è tatuato il Napoli"
Eros Ramazzotti, da Bocelli a Ultimo: ecco i duetti di 'Una storia importante'
Eros Ramazzotti, da Bocelli a Ultimo: ecco i duetti di 'Una storia importante'

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"
Vaccini, igienista Gabutti: "Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica"
Vaccini, igienista Gabutti: "Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica"
Vaccini, Siliquini (Siti): "In anziani e fragili un investimento in salute pubblica"
Vaccini, Siliquini (Siti): "In anziani e fragili un investimento in salute pubblica"
Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Rinosinusite cronica con poliposi nasale, ok Ue a monoclonale tezepelumab
Rinosinusite cronica con poliposi nasale, ok Ue a monoclonale tezepelumab

Sul Panaro on air

    • WatchL'Università a Mirandola diventa realtà: inaugurato il primo corso di laurea
    • WatchVaro del ponte sul Rio Torto, sull'Appennino Modenese
    • WatchL'innovazione in cardiochirurgia si fa a Medolla: presentato l'ossigenatore 8AF di Eurosets

    • ATTUALITÀ

    I firmacopie al PalaDediche
    I firmacopie al PalaDediche
    Area Performance 2025
    Area Performance 2025
    Come funziona... La Free Mobility Card
    Come funziona... La Free Mobility Card
    Lords for Fantasy 2026
    Lords for Fantasy 2026
    By Night
    By Night
    Falk Maria Schlegel non sarà presente
    Falk Maria Schlegel non sarà presente
    Dalla Luna i primi dati LuGRE: GNSS oltre l'orbita terrestre
    Dalla Luna i primi dati LuGRE: GNSS oltre l'orbita terrestre
    Twisted Wonderland e Cat’s Eye
    Twisted Wonderland e Cat’s Eye
    The Traitors Italia
    The Traitors Italia
    Inaugurata "Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo"
    Inaugurata "Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo"
    Area Demo Associazioni a IMT Library
    Area Demo Associazioni a IMT Library
    Visite guidate alle mostre
    Visite guidate alle mostre

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi