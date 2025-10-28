Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo “Sigonio”, spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia

MODENA - Una lite per futili motivi tra due ragazze, studentesse del liceo "Sigonio" di Modena, avvenuta all'interno della scuola nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre, ha richiesto la presenza della Polizia nell'edificio scolastico, anche se la situazione, specificano dal liceo, era già tornata alla normalità al momento dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.

Nel corso della lite, nata appunto per futili motivi, sarebbero volati schiaffi tra le due ragazze coinvolte e sarebbe spuntato anche un paio di forbici, con cui una delle due studentesse coinvolte avrebbe tagliato una ciocca di capelli all'altra. Naturalmente, la presenza delle forbici in un contesto del genere avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi, ma anche il loro utilizzo in una lite sottolinea la gravità di quanto avvenuto. Fortunatamente, in seguito all'intervento del personale scolastico la situazione è stata riportata alla calma e nessuna delle due ragazze è rimasta ferita in modo grave.

