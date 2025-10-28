Controlli nei locali della movida a Modena, sanzioni per un circolo privato

MODENA - Nel fine settimana, i Carabinieri del NAS di Parma, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri di Modena, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alla movida modenese, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un circolo privato sito a Modena.

Nel corso del controllo sono stati sequestrati amministrativamente 30 kg di prodotti alimentari carnei e ittici privi delle necessarie indicazioni sulla rintracciabilità, per un valore commerciale di circa 500 euro. Sono state inoltre riscontrate carenze igienico-sanitarie, con presenza di sporcizia sui piani di lavoro, ragnatele sulle pareti e rotture nei rivestimenti di pavimenti e muri, oltre alla mancata predisposizione del manuale di autocontrollo conforme ai principi H.A.C.C.P.

Al legale responsabile dell’attività sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo pari a 3.000 euro.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, soprattutto nelle aree e nei locali interessati dal maggior afflusso di giovani durante la movida, al fine di prevenire rischi per la salute pubblica, contrastare le irregolarità e garantire un divertimento sicuro e responsabile per tutti i cittadini.

