Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo
SOLIERA - Un uomo di 80 anni, titolare di un noto negozio di animali a Soliera, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di una ragazza di 14 anni, che sarebbero avvenute lo scorso anno all'interno dell'attività che l'uomo gestiva. In particolare, come riporta "Il Resto del Carlino", l'uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione del padre che aveva accompagnato la 14enne nel negozio di animali per palpeggiarla dopo averla bloccata contro il muro.
Una volta a casa, la ragazza avrebbe raccontato tutto ai genitori e da lì sarebbe scattata la denuncia: una volta contattate le forze dell'ordine, è emerso che non si tratterebbe del primo episodio di questo tipo: anche l'anno precedente, nel 2023, l'uomo era stato accusato di molestie da parte di un'altra ragazzina, in questo caso 13enne. Le modalità sarebbero state le stesse: anche in questo caso i palpeggiamenti sarebbero avvenuti all'interno del negozio. Il processo è in corso e a questo ora si aggiungerà quello per le molestie ai danni della ragazza di 14 anni. L'uomo nega ogni accusa.
- Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo
- Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita: salme sotto esame
- Bomporto, al via la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica
- Disabilità e inclusione, l'esperienza virtuosa de "La Frolleria" di Mirandola all'incontro tra le ministre di Italia e Turchia
- Volley, venerdì 17 ottobre amichevole tra Pallavolo Concordia e Stadium Mirandola
- Sanità, Emilia-Romagna prima per pazienti da fuori regione
- Morto a 38 anni per un malore, a San Felice i funerali di Mihail Grisca
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE