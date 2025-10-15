Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo

SOLIERA - Un uomo di 80 anni, titolare di un noto negozio di animali a Soliera, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di una ragazza di 14 anni, che sarebbero avvenute lo scorso anno all'interno dell'attività che l'uomo gestiva. In particolare, come riporta "Il Resto del Carlino", l'uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione del padre che aveva accompagnato la 14enne nel negozio di animali per palpeggiarla dopo averla bloccata contro il muro.

Una volta a casa, la ragazza avrebbe raccontato tutto ai genitori e da lì sarebbe scattata la denuncia: una volta contattate le forze dell'ordine, è emerso che non si tratterebbe del primo episodio di questo tipo: anche l'anno precedente, nel 2023, l'uomo era stato accusato di molestie da parte di un'altra ragazzina, in questo caso 13enne. Le modalità sarebbero state le stesse: anche in questo caso i palpeggiamenti sarebbero avvenuti all'interno del negozio. Il processo è in corso e a questo ora si aggiungerà quello per le molestie ai danni della ragazza di 14 anni. L'uomo nega ogni accusa.

