Martedì 28 ottobre a Carpi, l’iniziativa “Videosorveglianza urbana tra intelligenza artificiale e privacy”
CARPI - Come coniugare l’esigenza di garantire la sicurezza in città con la tutela della privacy e la protezione dei dati sensibili delle persone. Sarà questo uno dei principali argomenti trattati nel seminario “Videosorveglianza urbana integrata tra intelligenza artificiale e privacy” in programma martedì 28 ottobre, dalle 9 alle 13, nella Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio, un momento formativo e di aggiornamento pensato per operatori di polizia locale e amministratori ma aperto anche, su iscrizione, al pubblico (informazioni: [email protected]
Il seminario sarà l’occasione per approfondire, dal punto di vista giuridico, tecnico e culturale, il complesso equilibrio tra sicurezza urbana, protezione dei dati personali e nuove tecnologie digitali, con un’attenzione particolare alle implicazioni etiche e sociali dell’impiego delle telecamere in spazi pubblici e privati.
Un approfondimento specifico sarà dedicato alla questione, delicata, della videosorveglianza nei luoghi di culto, le scelte religiose, infatti, sono un dato sensibile e protetto. A introdurre il tema, in apertura del seminario, sarà il vescovo di Carpi monsignor Erio Castellucci.
Con Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.
L’iniziativa è organizzata dalla Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, in collaborazione con Halley Informatica, BoxApps, Sicurezza urbana integrata.
