Mirandola, domenica 5 ottobre in Duomo il concerto “Vespri d’Organo”, in ricordo del prof Bruno Andreolli

MIRANDOLA - Vespri d’Organo è il titolo del concerto vocale e strumentale che domenica 5 ottobre alle 16.30, in Duomo a Mirandola, inaugurerà la rassegna “Itinerari Organistici” XXX ciclo, organizzata dall’Associazione Domenico Traeri per il Restauro e la Valorizzazione degli Organi Storici.

La soprano Stela Dicusara sarà accompagnata dal maestro Andrea Chezzi all’organo e dal maestro Antonio Braidi al violoncello, in un programma che offre una ricca panoramica sul repertorio sacro del ’600 e del ’700, con brani vocali di Handel, Vivaldi, Bach, Marcello e Martini.

Il concerto, grazie alle sonorità intime del soprano, dell’organo e del violoncello, vuole essere un momento di ricordo e di raccoglimento, in memoria del compianto prof. Bruno Andreolli, medievista e socio fondatore della Associazione Traeri, a dieci anni dalla prematura scomparsa.

La rassegna si tiene grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e del Comune di Mirandola.

Leggi anche: A Mirandola un omaggio allo studioso Bruno Andreolli