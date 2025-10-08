Mirandola, l’Aperitivo in Giallo con l’avvocata Elisabetta Aldrovandi spostato all’Auditorium “Montalcini”

MIRANDOLA - A meno di 24 ore dall’apertura delle prenotazioni, i posti disponibili nella sala consiliare del Municipio di Mirandola sono andati completamente esauriti. Un risultato che testimonia il forte interesse del pubblico per l’iniziativa “Aperitivo in Giallo”, in programma giovedì 23 ottobre, in cui sarà presente l'avvocata Elisabetta Aldrovandi e che è stata promossa dal Comune di Mirandola e dedicata all’approfondimento di tematiche legate alla violenza di genere e alla cronaca nera.

Per consentire la partecipazione al maggior numero possibile di persone, l’evento è stato trasferito presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” di Mirandola (Via 29 Maggio), una sede più ampia e adeguata alla grande affluenza prevista. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria via email all'indirizzo: [email protected]