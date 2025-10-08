Mirandola, l’Aperitivo in Giallo con l’avvocata Elisabetta Aldrovandi spostato all’Auditorium “Montalcini”
MIRANDOLA - A meno di 24 ore dall’apertura delle prenotazioni, i posti disponibili nella sala consiliare del Municipio di Mirandola sono andati completamente esauriti. Un risultato che testimonia il forte interesse del pubblico per l’iniziativa “Aperitivo in Giallo”, in programma giovedì 23 ottobre, in cui sarà presente l'avvocata Elisabetta Aldrovandi e che è stata promossa dal Comune di Mirandola e dedicata all’approfondimento di tematiche legate alla violenza di genere e alla cronaca nera.
Per consentire la partecipazione al maggior numero possibile di persone, l’evento è stato trasferito presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” di Mirandola (Via 29 Maggio), una sede più ampia e adeguata alla grande affluenza prevista. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria via email all'indirizzo: [email protected]
- "Di madre in figlia", Concita De Gregorio presenta a Modena il suo ultimo libro
- Mirandola, l'Aperitivo in Giallo con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi spostato all'Auditorium "Montalcini"
- Asili nido, in Emilia-Romagna oltre 700 nuovi posti: 156 in Provincia di Modena
- Open Day delle Terre d’Argine: i dipendenti dell’Unione si raccontano ai loro aspiranti futuri colleghi
- Raccolta rifiuti e pulizia della città: il giudizio dei modenesi migliora, ma il quadro resta critico
- Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
- Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre