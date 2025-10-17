Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
17 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Mirandola > Mirandola, riaperte le iscrizioni per alcuni corsi dell’Academy ITS Biomedicale: open day il 23 ottobre

Mirandola, riaperte le iscrizioni per alcuni corsi dell’Academy ITS Biomedicale: open day il 23 ottobre

|17 Ottobre 2025 | Taglio basso, | Biomedicale, | Mirandola

MIRANDOLA - In esito al processo di selezione, che ha fatto seguito alle prove di ingresso dei corsi dell'Academy ITS Biomedicale, restano alcuni posti disponibili. Vengono, quindi, riaperte le iscrizioni per alcuni corsi fino alle ore 12 del prossimo 3 novembre. In particolare, i corsi per i quali è ancora possibile iscriversi sono:

  • Tecnico superiore per l'innovazione, sviluppo e produzione di medical service (Bologna)
  • Tecnico superiore per l'innovazione della produzione di dispositivi medici nell'industria 4.0 (Mirandola)
  • Tecnico superiore per la gestione, l'assistenza e l'health care IoT dei dispositivi medici (Mirandola)
  • Tecnico superiore per gestione, assistenza, cybersecurity e applicazioni digitali avanzate IoT nei dispositivi medici (Bologna)

Per illustrare questa opportunità è stato organizzato un Open Day on line, in programma il 23 ottobre, alle ore 17.00. Per partecipare, iscriversi all’evento, è possibile seguire questo link: https://bit.ly/3KI1Oh6

Gli interessati possono anche telefonare per ulteriori informazioni o chiarimenti o fissare un Infodesk:  https://bit.ly/4fkdDFv

LEGGI ANCHE:

Ultim’ora

Notizie del giorno

Mirandola, riaperte le iscrizioni per alcuni corsi dell'Academy ITS Biomedicale: open day il 23 ottobre
Da sapere
Mirandola, riaperte le iscrizioni per alcuni corsi dell'Academy ITS Biomedicale: open day il 23 ottobre
In esito al processo di selezione, che ha fatto seguito alle prove di ingresso, restano alcuni posti disponibili
San Possidonio, furto in un'auto nei pressi della scuola dell'infanzia
Cronaca
San Possidonio, furto in un'auto nei pressi della scuola dell'infanzia
Un finestrino è stato rotto ed è stato rubato uno zaino contenente anche un portafoglio
Giornata Mondiale della Menopausa, un evento informativo a cura del Policlinico di Modena
Salute
Giornata Mondiale della Menopausa, un evento informativo a cura del Policlinico di Modena
Appuntamento con gli esperti sabato 18 ottobre al Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore
Esplode un ordigno sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci: il mezzo è stato distrutto
Cronaca nera
Esplode un ordigno sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci: il mezzo è stato distrutto
L'attentato nella notte, impiegato almeno un chilo di esplosivo. "Poco prima lì c'era mia figlia", ha raccontato il cronista.
Aimag-Hera, molto partecipata la conferenza pubblica a Carpi per fare il punto della situazione
L'incontro
Aimag-Hera, molto partecipata la conferenza pubblica a Carpi per fare il punto della situazione
E' stata organizzata dal Comitato "Aimag per il Territorio" e si è svolta nella serata del 14 ottobre
In uscita a novembre il libro "Automobili Lamborghini. Passato. Presente. Futuro."
L'appuntamento
In uscita a novembre il libro "Automobili Lamborghini. Passato. Presente. Futuro."
Un volume per tutti gli amanti delle Lamborghini con contenuti inediti, immagini della nuovissima Temerario e interviste esclusive alle figure chiave dell’azienda.
Mafia e criminalità, se ne parla in un triplo appuntamento a Carpi, Campogalliano e Soliera
L'iniziativa
Mafia e criminalità, se ne parla in un triplo appuntamento a Carpi, Campogalliano e Soliera
Per commemorare la memoria di Peppe Tizian ed il suo omicidio, ogni anno il Presidio Territoriale di Libera organizza momenti di incontro e approfondimento
Carpi, consigli di lettura tra autori classici e contemporanei
Vestiti, usciamo
Carpi, consigli di lettura tra autori classici e contemporanei
Sabato 18 ottobre, alle 18, all’auditorium "Loria", Simonetta Bitasi presenta "Classico vs contemporaneo"
Cavezzo si prepara per Halloween: ecco tutti gli appuntamenti
Per i più piccoli
Cavezzo si prepara per Halloween: ecco tutti gli appuntamenti
Due giornate di festa tra centro e palazzetto, grazie al coinvolgimento di associazioni, commercianti e realtà locali
Carpi, ultimi due appuntamenti autunnali per la rassegna concertistica "Inaudito!"
Vestiti, usciamo
Carpi, ultimi due appuntamenti autunnali per la rassegna concertistica "Inaudito!"
Sabato 18 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Vedute a Palazzo dei Pio, "Giovincelli in concerto"
Tornano gli appuntamenti dell’Autunno Musicale Nonantolano
Vestiti, usciamo
Tornano gli appuntamenti dell’Autunno Musicale Nonantolano
Sabato 18 ottobre, presso l'Abbazia di San Silvestro, si terrà il concerto "Splendor Gloriæ": protagonisti gli Juvenes Cantores di Modena Musica Sacra
Hockey, gli Scomed Bomporto Under 18 Elite aprono la stagione contro i campioni in carica del Milano Quanta
Sport
Hockey, gli Scomed Bomporto Under 18 Elite aprono la stagione contro i campioni in carica del Milano Quanta
Inizio decisamente impegnativo per i giovani atleti bomportesi, chiamati ad affrontare una delle squadre più forti del panorama nazionale
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Ciclone diretto a Sud, ancora forte maltempo poi breve tregua nel weekend: il meteo
Ciclone diretto a Sud, ancora forte maltempo poi breve tregua nel weekend: il meteo
Infortuni, Fiori (Inail): "In Italia in ultimo anno -2% morti su lavoro, ma +35% in itinere"
Vittimberga (Inps): "Dati positivi dal lavoro ma qualificarlo per più benessere per famiglie"
Vittimberga (Inps): "Dati positivi dal lavoro ma qualificarlo per più benessere per famiglie"
Durigon: "Salario minimo per legge a 9 euro è imposizione al basso, la svilisce contrattazione"
Durigon: "Salario minimo per legge a 9 euro è imposizione al basso, la svilisce contrattazione"
Infortuni, De Luca (Consulenti): "Bene meno morti sul lavoro, ma serve fare di più"
Infortuni, De Luca (Consulenti): "Bene meno morti sul lavoro, ma serve fare di più"
Ostaggi, l'accusa di Israele a Hamas. Da Trump duro avvertimento su uccisioni di massa a Gaza
Ostaggi, l'accusa di Israele a Hamas. Da Trump duro avvertimento su uccisioni di massa a Gaza
La Fenice oggi in sciopero contro Beatrice Venezi, annullata la prima dell'opera Wozzeck
Cronaca
La Fenice oggi in sciopero contro Beatrice Venezi, annullata la prima dell'opera Wozzeck
Ue lancia la Roadmap Difesa 2030: muro antidroni e scudo spaziale
Ue lancia la Roadmap Difesa 2030: muro antidroni e scudo spaziale
Operatori ecologici oggi in sciopero, da Roma a Napoli stop di 24 ore in tutta Italia
Operatori ecologici oggi in sciopero, da Roma a Napoli stop di 24 ore in tutta Italia
Padova, oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano
Padova, oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano
"La Russia sta vincendo, i Tomahawk non ci spaventano": cosa ha detto Putin a Trump
"La Russia sta vincendo, i Tomahawk non ci spaventano": cosa ha detto Putin a Trump
Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci: "Ordigno in grado di uccidere"
Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci: "Ordigno in grado di uccidere"
Prima la pioggia poi di nuovo caldo e bel tempo: meteo Italia settimana prossima
Prima la pioggia poi di nuovo caldo e bel tempo: meteo Italia settimana prossima
Esplorare l'apparato digerente con una 'pillola', come funziona la videocapsula endoscopica
Esplorare l'apparato digerente con una 'pillola', come funziona la videocapsula endoscopica
Trump sente Putin e avverte Zelensky prima dell'incontro: "Tomahawk servono anche a noi"
Trump sente Putin e avverte Zelensky prima dell'incontro: "Tomahawk servono anche a noi"
Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il 'ruolo' di Jannik nelle sue prime Olimpiadi
Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il 'ruolo' di Jannik nelle sue prime Olimpiadi
Sinner-Alcaraz in finale al Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla
Sinner-Alcaraz in finale al Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 16 ottobre
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 16 ottobre
Estorsioni con metodo mafioso, figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere
Estorsioni con metodo mafioso, figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere
Sinner: "Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà grande battaglia"
Sinner: "Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà grande battaglia"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Made in Italy, Somma1867 inaugura nuovo store in Cina
    Made in Italy, Somma1867 inaugura nuovo store in Cina
    Energia: Cina avvia la più grande smart microgrid con AI e V2G
    Energia: Cina avvia la più grande smart microgrid con AI e V2G
    Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari
    Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari
    Manovra, Feltrin (FederlegnoArredo): "Bene se rinnovo bonus mobili sarà confermato"
    Manovra, Feltrin (FederlegnoArredo): "Bene se rinnovo bonus mobili sarà confermato"
    Lenovo presenta a Milano il futuro dell’intelligenza artificiale on-device
    Lenovo presenta a Milano il futuro dell’intelligenza artificiale on-device
    Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date
    Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date
    Just Eat conquista l'elettronica on-demand con gaming e tech
    Just Eat conquista l'elettronica on-demand con gaming e tech
    AI & VR Festival: innovazione, cybersicurezza e mobilità intelligente
    AI & VR Festival: innovazione, cybersicurezza e mobilità intelligente
    GBC Italia lancia la roadmap nazionale per l’edilizia sostenibile
    GBC Italia lancia la roadmap nazionale per l’edilizia sostenibile
    I concorsi di Lucca Junior
    I concorsi di Lucca Junior
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi