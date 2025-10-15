Miti ed errori nell’alimentazione di ragazzi e ragazze nel report di Federconsumatori “Mangia informato”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si celebra ogni anno il 16 ottobre, Federconsumatori Modena richiama l’attenzione su una delle sfide urgenti del nostro tempo: educare i più giovani a scelte alimentari sane, consapevoli e sostenibili. Di seguito, il comunicato stampa:

"In Emilia-Romagna, i dati parlano chiaro: quasi il 17% degli adolescenti e il 26% dei bambini risultano in sovrappeso o obesi. Dietro a questi dati ci sono giornate passate davanti agli schermi, cibi ipercalorici a portata di click, e una cultura alimentare che, troppo spesso, dimentica la salute. Contro questa tendenza, Federconsumatori Modena porta avanti da oltre 13 anni il progetto educativo “Mangia informato: scegli consapevolmente”, un’iniziativa che ha raggiunto nel tempo oltre 13.000 studenti tra i 9 e i 17 anni, in più di 650 classi della città e della provincia".

Un progetto che va oltre la didattica

"Nell’arco di questi 13 anni sono cambiate mode e tendenze anche nel cibo. Soprattutto le ragazze pensano che i prodotti “senza” siano da preferire: senza glutine, senza lattosio, senza zuccheri. Quel “senza” fa sembrare il prodotto più sano, più dietetico. Diventa importante spiegare che gli alimenti “senza” sono solitamente destinati a chi ha esigenze specifiche per la salute. Le bibite “zero” ma soprattutto quelle energetiche, in forte crescita, sono le preferite fra i ragazzi che pensano di avere migliori prestazioni sportive, non tenendo conto degli effetti sul proprio organismo. Gli adolescenti mangiano più spesso fuori casa, prediligendo fast food e cibi a più alta densità energetica, ricchi in grassi e zuccheri. Cresce il consumo di cibi nei locali con soli distributori automatici, mentre resta sempre elevata la passione per il Sushi, a partire dalle elementari, in particolare negli All you can eat. Capitolo a parte per frutta e verdura, con molti ragazzi che ammettono di non consumarne, se non costretti dai genitori. Poco compresa anche l’importanza di consumare prodotti di stagione, mentre in decisa crescita il consumo, tutto l’anno, di frutta esotica. Ma c’è un’ altra tendenza che deve essere tenuta sotto controllo. I racconti delle sfide virali che impazzano online, dei video di chi mangia per ore, degli influencer che divorano junk food mantenendo un fisico scolpito, sono la normalità oggi fra i ragazzi e le ragazze. Il progetto “Mangia informato” diventa uno spazio per riflettere sulla percezione del corpo, sullo spreco alimentare, sull’impatto ambientale del cibo e sulla disinformazione".